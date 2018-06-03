Игорь Стасевич: Игра с «Городеей» - это серьезный психологический удар 1 3.06.2018, 11:19

Игорь Стасевич

Фото с сайта fcbate.by

Хавбек БАТЭ прокомментировал поражение от «Городеи».

Хавбек БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал пресс-службе клуба поражение от "Городеи" (1:2) в матче 10-го тура высшей лиги:

- Очень разочарованы. Особенно принимая во внимание, как действовали до перерыва. Создали немало моментов: забивай — и решай исход противостояния. В раздевалке между таймами договаривались не останавливаться, стараться увеличить перевес. Даже не знаю, почему второй матч подряд пропускаем на старте второй половины. Понятно, что подобное не должно повторяться. Необходимо делать выводы.

При счете 1:1 мы снова захватили инициативу, постоянно атаковали. Но не хватало какой-то изюминки, позволившей бы вскрыть массированную оборону соперников. В итоге еще и дали "Городее" одержать победу на последних секундах.

Это, конечно, серьезный психологический удар... За пару туров растеряли все преимущество, накопленное за предыдущие месяцы. Теперь снова начинаем практически с чистого листа. Надеюсь, пауза в чемпионате пойдет на пользу. Кто-то сменит обстановку, отправившись в стан сборной, другие получат выходные.

Мой точный удар? Пробил и удачно попал. Но тут хоть не забивай больше. Отличился в двух поединках кряду, а команда набрала лишь одно очко. Это, конечно, шутка. Тем не менее поражение перечеркнуло приятные эмоции от гола.