Фильм-расследование о Павле Шеремете получил одну из самых престижных наград 3.06.2018, 11:40

Лента награждена премией «DIG Award 2018»

Документальный фильм-расследование «Убийство Павла» получил одну из самых престижных европейских премий – DIG Award 2018.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Анна Бабинец.

Фільм-расследование «Убийство Павла» возник благодаря журналистам из проектов Слідство.Інфо і Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Фильм наделал много шума в Украине, открыв некоторые обстоятельства убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета. В частности, авторы фильма открыли новые страницы, которые были не известны даже следствию.

На днях Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются».

Автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван утром 20 июля 2016 года в центре украинской столицы.

Напомним, 29 апреля в Минске на Северном кладбище на могиле журналиста состоялось открытие памятника.