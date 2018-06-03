Трамп объяснил введение пошлин на сталь и алюминий 1 3.06.2018, 11:48

Страны мира должны начать справедливо относиться к США в сфере торговли.

Президент США Дональд Трамп объяснил введение пошлин на ввоз в США стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Мексики и Канады. Причиной этого, по словам американского лидера, стало «несправедливое» отношение этих государств к Штатам в торговой сфере, сообщает rbc.ru.

«К США должны, наконец, относиться справедливо в сфере торговли», — написал политик на своей странице в Twitter. «Если мы вводим нулевые пошлины в отношении их товаров [ввозимых в США], а они взимают с нас в отношении наших товаров пошлины в размере 25%, 50% или даже 100%, это несправедливо, и это нельзя больше терпеть», — считает Трамп. «Это не свободная или честная торговля, это глупая торговля!» — добавил президент США.

The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 percent to sell ours, it is UNFAIR and can no longer be tolerated. That is not Free or Fair Trade, it is Stupid Trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2018 г.

Он также выразил уверенность в том, что Штаты не смогут позволить себе «проиграть торговую войну». «Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете потерпеть поражение в торговой войне!» — заявил президент. «США в сфере торговли на протяжении многих лет обкрадывали другие страны, пришло время поумнеть!» — заключил американский лидер.

О его решении ввести пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады стало известно 31 мая. Денежный сбор Вашингтон начал взимать с начала лета. Ввоз стали из этих стран был обложен 25-процентными пошлинами, пошлины на ввоз алюминия составили 10%. Намерения оспорить подобные действия Соединенных Штатов во Всемирной торговой организации (ВТО) уже выразили станы Евросоюза и Канада. «Обеспокоенность и сожаление» в связи с этим также выразили представители стран G7 (помимо США и Канады? в это объединение входят Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония).