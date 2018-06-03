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Трамп объяснил введение пошлин на сталь и алюминий

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  • 3.06.2018, 11:48

Страны мира должны начать справедливо относиться к США в сфере торговли.

Президент США Дональд Трамп объяснил введение пошлин на ввоз в США стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Мексики и Канады. Причиной этого, по словам американского лидера, стало «несправедливое» отношение этих государств к Штатам в торговой сфере, сообщает rbc.ru.

«К США должны, наконец, относиться справедливо в сфере торговли», — написал политик на своей странице в Twitter. «Если мы вводим нулевые пошлины в отношении их товаров [ввозимых в США], а они взимают с нас в отношении наших товаров пошлины в размере 25%, 50% или даже 100%, это несправедливо, и это нельзя больше терпеть», — считает Трамп. «Это не свободная или честная торговля, это глупая торговля!» — добавил президент США.

Он также выразил уверенность в том, что Штаты не смогут позволить себе «проиграть торговую войну». «Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете потерпеть поражение в торговой войне!» — заявил президент. «США в сфере торговли на протяжении многих лет обкрадывали другие страны, пришло время поумнеть!» — заключил американский лидер.

О его решении ввести пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады стало известно 31 мая. Денежный сбор Вашингтон начал взимать с начала лета. Ввоз стали из этих стран был обложен 25-процентными пошлинами, пошлины на ввоз алюминия составили 10%. Намерения оспорить подобные действия Соединенных Штатов во Всемирной торговой организации (ВТО) уже выразили станы Евросоюза и Канада. «Обеспокоенность и сожаление» в связи с этим также выразили представители стран G7 (помимо США и Канады? в это объединение входят Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония).


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