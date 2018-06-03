закрыть
3 июня 2018, воскресенье, 13:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Тайны «мадридского двора»: Почему «тунеядских» комиссий будет в два раза больше?

3
  • 3.06.2018, 12:11
  • 1,236

В Бресте по декрету №1 создадут две комиссии, хотя по декрету №3 была одна.

Во всех регионах Беларуси, в соответствии с декретом №1, создаются постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения, сообщает «Брестская газета».

По словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, попавших в список не занятых в экономике будут приглашать на заседания этих комиссий. Приходить или нет — это уж человек будет решать сам. Но задача служб занятости — всем, кто не работает, предложить услуги по трудоустройству.

В Беларуси в числе первых районов, в которых создали эти комиссии, оказались Пружанский и Каменецкий.

«Никто в комиссии никого загонять не будет, — пообещала Ирина Костевич. — Если какая-то организация изъявила желание принять участие, чтобы понимать, что действительно происходит в регионе, оказать содействие в занятости, то, конечно, мы с распростертыми руками будем включать в комиссии».

А если работать в комиссии изъявит желание какая-нибудь общественная организация или партия, скажем, БНФ? «Ради бога», — ответила министр труда и соцзащиты.

Сейчас, по ее словам, идет обновление этих комиссий, которое до конца мая должно завершиться. По ходу этого процесса можно будет «посмотреть активность общественных организаций», считает министр.

В комиссию по тунеядцам администрации Ленинского района Бреста войдут депутаты горсовета: главврач городской детской поликлиники №1 Татьяна Авдейчук, директор СШ №32 г. Бреста Сергей Киселевич и в качестве представителя здравоохранения — главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус.

Была одна, а станет две

Корреспондент «БГ» 28 мая поинтересовалась, созданы ли так называемые комиссии по тунеядцам в Бресте. Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Инна Новожилова пояснила, что комиссий в городе будет две. Они создаются в администрациях и Московского, и Ленинского районов. Ранее, по декрету №3, комиссия по тунеядцам была одна, городская.

«В состав комиссий будут входить представители многих госорганов, в том числе и управления по труду и занятости, — уточнила она. — Мы просто являемся членами комиссий и будем рассматривать вопросы, касающиеся занятости населения. Председатели комиссий — главы администраций».

Секретаря освободят

По словам первого заместителя главы администрации Ленинского района Бреста Игоря Царука, комиссия в районе еще не создана. Во всяком случае, решение по ней в понедельник не было подписано.

«На данный момент не определено, кто будет секретарем комиссии, — назвал он причину отсрочки. — Неясно, это будет специалист управления по труду и занятости горисполкома либо представитель администрации района. Есть еще возможность поручить эту работу кому-то из службы одного окна. Работа серьезная, она требует полного высвобождения человека от исполнения всех других функциональных обязанностей».

По мнению Игоря Царука, проще всего было бы создать дополнительную единицу для этого в службе одного окна. Однако из-за подписанного президентом 24 мая указа, который призван усовершенствовать работу службы одного окна, пока этот вопрос «немного завис».

«Но до 1 июня мы должны полностью определиться с составом комиссий, — пообещал Игорь Царук. — Город и Совет депутатов коллегиально принимали решение, из каких структур должны быть члены комиссии. В нашу комиссию своих депутатов включил горсовет».

Послал на официальный сайт

Глава администрации Московского района Вячеслав Дашкевич ответил, что по комиссии все будет аналогично с администрацией Ленинского района. Отвечать на вопросы корреспондента он не стал: «Смотрите наши официальные сайты, вся информация будет там. И по всему процессу, и график работы комиссии. Какие-то новости будут, все это будет опубликовано на сайтах. Ищите там информацию».

На данный момент никаких сведений о формировании комиссий на официальных сайтах горисполкома и администрации Московского района Бреста мы не нашли.

Привлекли «депутатский» корпус

Председатель городского «совета депутатов» Николай Красовский сообщил, что в обеих комиссиях будут задействованы «депутатский» корпус и представители «Белой Руси».

«В первую очередь, нужно, чтобы комиссия была трудоспособной, — считает он, — чтобы работали в ней профессионалы, которые могут решать проблемы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию».

По его словам, «депутаты», которые будут работать в комиссиях по координации работы по содействию занятости, определены примерно месяц назад.

Социал-демократы не видят смысла

Председатель Брестской областной организации БСДП Игорь Масловский не видит никакого смысла в работе социал-демократов в этих комиссиях. По его словам, декрет №1, которым заменили прежний декрет №3, не в меньшей мере противоречит Конституции, международному праву и стандартам по правам человека. Потому такие комиссии не способны изменить или как-то улучшить ситуацию, считает региональный лидер БСДП.

В комиссию по тунеядцам администрации Московского района Бреста определены «депутат» облсовета, директор предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» Василий Козодой и два «депутата» горсовета: директор ясель-сада — начальной школы №6 Валентина Кныш и директор СШ №6 г. Бреста Алла Старикевич.

Заявку подадут, хотя уверенности нет

У возглавляющей городскую организацию партии «Справедливый мир» Людмилы Денисенко иное мнение: «Нужно работать во всех структурах, куда нас, по крайней мере, зовут, — считает она. — Игнорировать не стоит. В эту комиссию нас не приглашали. Но мы уже определились, кого туда направить. Мы подадим заявку на включение одного представителя нашей партии в состав комиссии по Ленинскому району. Хотя, честно говоря, уверенности в том, что он будет включен в состав, нет».

ОГП отреагирует, но позже

Лидер областной организации ОГП Владимир Вуек также считает декрет №1 неправомерным. По его мнению, его нельзя реализовывать и он не должен быть на повестке дня в нашей стране. Каким образом человек зарабатывает себе на жизнь, если он не преступает рамок закона, это его личное дело. А если преступает, то это вопрос не декретов о тунеядстве, а правоохранительных органов.

«Пока вопрос о направлении своих представителей в комиссии мы не рассматривали, — сообщил Владимир Вуек. — Знаем, что профсоюз РЭП в Гомеле направляет в такую комиссию своего представителя Леонида Судаленко. Мы будем изучать этот опыт и, вероятнее всего, тоже будем реагировать. Кого-то мы будем направлять в комиссии, но нам нужно понять, как это лучше сделать, какие условия, подводные камни. Вопрос нужно изучить дополнительно».


популярное за неделю

Мнение

Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский