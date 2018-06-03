Тайны «мадридского двора»: Почему «тунеядских» комиссий будет в два раза больше? 3 3.06.2018, 12:11

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В Бресте по декрету №1 создадут две комиссии, хотя по декрету №3 была одна.

Во всех регионах Беларуси, в соответствии с декретом №1, создаются постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения, сообщает «Брестская газета».

По словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, попавших в список не занятых в экономике будут приглашать на заседания этих комиссий. Приходить или нет — это уж человек будет решать сам. Но задача служб занятости — всем, кто не работает, предложить услуги по трудоустройству.

В Беларуси в числе первых районов, в которых создали эти комиссии, оказались Пружанский и Каменецкий.

«Никто в комиссии никого загонять не будет, — пообещала Ирина Костевич. — Если какая-то организация изъявила желание принять участие, чтобы понимать, что действительно происходит в регионе, оказать содействие в занятости, то, конечно, мы с распростертыми руками будем включать в комиссии».

А если работать в комиссии изъявит желание какая-нибудь общественная организация или партия, скажем, БНФ? «Ради бога», — ответила министр труда и соцзащиты.

Сейчас, по ее словам, идет обновление этих комиссий, которое до конца мая должно завершиться. По ходу этого процесса можно будет «посмотреть активность общественных организаций», считает министр.

В комиссию по тунеядцам администрации Ленинского района Бреста войдут депутаты горсовета: главврач городской детской поликлиники №1 Татьяна Авдейчук, директор СШ №32 г. Бреста Сергей Киселевич и в качестве представителя здравоохранения — главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус.

Была одна, а станет две

Корреспондент «БГ» 28 мая поинтересовалась, созданы ли так называемые комиссии по тунеядцам в Бресте. Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Инна Новожилова пояснила, что комиссий в городе будет две. Они создаются в администрациях и Московского, и Ленинского районов. Ранее, по декрету №3, комиссия по тунеядцам была одна, городская.

«В состав комиссий будут входить представители многих госорганов, в том числе и управления по труду и занятости, — уточнила она. — Мы просто являемся членами комиссий и будем рассматривать вопросы, касающиеся занятости населения. Председатели комиссий — главы администраций».

Секретаря освободят

По словам первого заместителя главы администрации Ленинского района Бреста Игоря Царука, комиссия в районе еще не создана. Во всяком случае, решение по ней в понедельник не было подписано.

«На данный момент не определено, кто будет секретарем комиссии, — назвал он причину отсрочки. — Неясно, это будет специалист управления по труду и занятости горисполкома либо представитель администрации района. Есть еще возможность поручить эту работу кому-то из службы одного окна. Работа серьезная, она требует полного высвобождения человека от исполнения всех других функциональных обязанностей».

По мнению Игоря Царука, проще всего было бы создать дополнительную единицу для этого в службе одного окна. Однако из-за подписанного президентом 24 мая указа, который призван усовершенствовать работу службы одного окна, пока этот вопрос «немного завис».

«Но до 1 июня мы должны полностью определиться с составом комиссий, — пообещал Игорь Царук. — Город и Совет депутатов коллегиально принимали решение, из каких структур должны быть члены комиссии. В нашу комиссию своих депутатов включил горсовет».

Послал на официальный сайт

Глава администрации Московского района Вячеслав Дашкевич ответил, что по комиссии все будет аналогично с администрацией Ленинского района. Отвечать на вопросы корреспондента он не стал: «Смотрите наши официальные сайты, вся информация будет там. И по всему процессу, и график работы комиссии. Какие-то новости будут, все это будет опубликовано на сайтах. Ищите там информацию».

На данный момент никаких сведений о формировании комиссий на официальных сайтах горисполкома и администрации Московского района Бреста мы не нашли.

Привлекли «депутатский» корпус

Председатель городского «совета депутатов» Николай Красовский сообщил, что в обеих комиссиях будут задействованы «депутатский» корпус и представители «Белой Руси».

«В первую очередь, нужно, чтобы комиссия была трудоспособной, — считает он, — чтобы работали в ней профессионалы, которые могут решать проблемы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию».

По его словам, «депутаты», которые будут работать в комиссиях по координации работы по содействию занятости, определены примерно месяц назад.

Социал-демократы не видят смысла

Председатель Брестской областной организации БСДП Игорь Масловский не видит никакого смысла в работе социал-демократов в этих комиссиях. По его словам, декрет №1, которым заменили прежний декрет №3, не в меньшей мере противоречит Конституции, международному праву и стандартам по правам человека. Потому такие комиссии не способны изменить или как-то улучшить ситуацию, считает региональный лидер БСДП.

В комиссию по тунеядцам администрации Московского района Бреста определены «депутат» облсовета, директор предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» Василий Козодой и два «депутата» горсовета: директор ясель-сада — начальной школы №6 Валентина Кныш и директор СШ №6 г. Бреста Алла Старикевич.

Заявку подадут, хотя уверенности нет

У возглавляющей городскую организацию партии «Справедливый мир» Людмилы Денисенко иное мнение: «Нужно работать во всех структурах, куда нас, по крайней мере, зовут, — считает она. — Игнорировать не стоит. В эту комиссию нас не приглашали. Но мы уже определились, кого туда направить. Мы подадим заявку на включение одного представителя нашей партии в состав комиссии по Ленинскому району. Хотя, честно говоря, уверенности в том, что он будет включен в состав, нет».

ОГП отреагирует, но позже

Лидер областной организации ОГП Владимир Вуек также считает декрет №1 неправомерным. По его мнению, его нельзя реализовывать и он не должен быть на повестке дня в нашей стране. Каким образом человек зарабатывает себе на жизнь, если он не преступает рамок закона, это его личное дело. А если преступает, то это вопрос не декретов о тунеядстве, а правоохранительных органов.

«Пока вопрос о направлении своих представителей в комиссии мы не рассматривали, — сообщил Владимир Вуек. — Знаем, что профсоюз РЭП в Гомеле направляет в такую комиссию своего представителя Леонида Судаленко. Мы будем изучать этот опыт и, вероятнее всего, тоже будем реагировать. Кого-то мы будем направлять в комиссии, но нам нужно понять, как это лучше сделать, какие условия, подводные камни. Вопрос нужно изучить дополнительно».