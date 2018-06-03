Ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси по баскетболу 3.06.2018, 12:26

Виктор Белевич

Виктор Белевич готовил для страны олимпийских чемпионок.

2 июня на 77-м году ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич, сообщает пресс-служба Белорусской федерации баскетбола.

— Виктор Иванович был настоящим профессионалом, которому удалось открыть немало выдающихся баскетбольных имен. Среди них — две олимпийские чемпионки Ирина Сумникова и Елена Швайбович, лидеры женской национальной сборной Анастасия Веремеенко и Елена Левченко, и множество других известных игроков.

Белорусская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования семье великого тренера в связи с невосполнимой утратой, — говорится в некрологе БФБ.