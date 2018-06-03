Польский гостиничный рынок переживает небывалый бум 3.06.2018, 12:33

В ряде польских городов число отелей и гостиниц вырастет на 30%.

Хорошие экономические показатели и растущая привлекательность для туристов оказали положительное влияние на развитие гостиничного рынка в Польше, сообщает «Радио Польша».

«Туристическая отрасль расцветает, потому что в Польшу приезжает все больше туристов», - отмечает Халина Кохальская из консалтинг-компании BIG Infomonitor: «По данным за первый квартал этого года, в гостиницах и отелях было на 6% больше туристов, чем в тот же период прошлого года».

Эксперт отмечает, что по всей Польше появляется все больше новых отелей и гостиниц. По ее мнению, этот сектор развивается очень динамично и можно говорить об инвестиционном буме: «Лишь в одной Варшаве в ближайшее время будут открыты 20 новых объектов. В ряде городов число отелей и гостиниц вырастет на 30%, а например, на побережье Балтийского моря – на 50%».