Массовые митинги заставили короля Иордании отменить повышение цен 3.06.2018, 12:46

Власти страны решили поднять цены на бензин и электричество.

В Иордании прошли массовые манифестации против повышения цен на бензин и электричество – несмотря на то, что король Иордании Абдалла Второй объявил об отмене решения повысить цены, сообщает newsru.co.il.

Манифестанты блокировали улицы и жгли покрышки, требуя отставки правительства. Многие улицы в центре Аммана были перегорожены автомобилями. Как сообщается, полиции с трудом удалось удержать ситуацию под контролем.

Решение о повышении цен было принято из-за подорожания энергоносителей. Как сообщил 31 мая премьер-министр Хани Мульки, правительство действовало согласно указаниям, полученным от короля Абдаллы.

Однако 2 июня монарх изменил точку зрения. "Несправедливо перекладывать на граждан все бремя финансовых реформ", - заявил он министрам, призвав членов кабинета разработать всеобъемлющий план, учитывающий интересы его подданных.