Участники конференции МОТ о Беларуси: «Похоже, дело у вас продвигается в сторону создания концлагерей» 3.06.2018, 12:53

Ситуацию в Беларуси обсудил Комитет по нормам и стандартам.

Конференция Международной организации труда (МОТ) внесла Беларусь в «короткий список». 1 июня «белорусский вопрос» обсуждал Комитет по нормам и стандартам. Решение появится только в понедельник.

Об этом в «Фейсбуке» написал председатель Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.

-Рассмотрение выполнения Беларусью Конвенции 29 МОТ «О недопущении принудительного труда» заняло около двух часов. Выступило 22 человека. Работодателей было всего двое, выступление спикера, девушки из Канады, было нейтральным, а представитель Беларуси ожидаемо рисовал картину пасторальные тонами.

Представители правительств и трудящихся, как обычно, разделились. Цивилизованные, демократические страны – все 27 стран ЕС, а также Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Норвегии, Швейцарии – от их имени выступал представитель правительства Болгарии, осуждали практики принудительного труда в Беларуси.

В нашу поддержку выступили представители профсоюзов Германии, России, Глобального союза IndustriALL.

На стороне белорусских властей, как всегда, были их друзья по несчастью, озабоченные кто проблемами сохранения своих авторитарных, недемократических режимов, а кто – занятые их построением – Венесуэлы, Турции, Туркменистана, Казахстана, Судана, Ирана, Китая, Кубы, правительства России. Причем создавалось впечатление, что беларуский агитпроп в лице дипломатической миссии при ООН и ФПБ строчил тексты этих опусов под копирку – они были похожими друг на друга словно однояйцевые близнецы.

Как обычно, больше всех времени выделялось для выступления в начале и в конце дискуссии – в общей сложности полчаса – белорусскому министру труда и социальной защиты Ирине Костевич. И, надо сказать, она им воспользовалась сполна, наговорила много чего такого, от чего в приличном обществе принято воздерживаться. Мой давний добрый друг Кирилл Букетов из Международного союза пищевиков, пришедший на обсуждение вопроса, был просто шокирован сказанным министром и заявил, что стены МОТ ничего подобного не слышали. Здесь я, пожалуй, соглашусь с Кириллом, ибо вряд ли еще от кого-либо в международном сообществе можно услышать в обоснование принудительного труда алкоголиков в ЛТП, что труд лечит. Спасибо, что не освобождает, как зловеще было написано на входных воротах в Освенцим.

Министр и те, кто вкладывал ей в выступление эти идеи явно перестарались. Но оно и к лучшему – еще у одной группы представителей международного сообщества открылись глаза, по каким лекалам пытаются выстраивать порядки в стране белорусские власти. По крайней мере, несколько человек подошли ко мне и, качая головой, сказали: «Похоже, дело у вас продвигается в сторону создания концлагерей». Я их успокоил – не волнуйтесь, мол, до этого не дойдет. И сам подумал: «Какое все же счастье, что белорусские правители опоздали с появлением на свет лет этак на 80. Иначе все бы было куда более трагично. А нынешнее желание выстроить государство со всеобщим принуждением к труду выглядит не более чем фарс. И долго он не просуществует. Но, к сожалению, жизнь при этом сотням тысяч белорусов изуродует или испортит».

Впрочем, это уже совсем другая история…