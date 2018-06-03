Примерьте на себя Татьяна Пелипейко, «Эхо Москвы»

3.06.2018, 12:56

Аркадий Бабченко

Фото: gordon

Еще один штрих к «делу Аркадия Бабченко».

Нет, ну со всех сторон раздается в адрес Аркадия Бабченко: ах, он сотрудничал со спецслужбами. Ах, как он мог!

Примерьте ситуацию на себя господа. Вот приходят к вам из правоохранительных органов и говорят: парень, тебя заказали и будут убивать… А ведь счет жертвам в журналистском сообществе не так уж мал.

Имитация успешного завершения покушения на убийство – дело, между тем, в практике сыщиков не такое уж редкое. Заказчик убийства получает в результате «доказательства» безвременной кончины жены, тещи, свата, партнера по бизнесу или ненавидимого соседа. Просто чаще всего в публикациях по криминалистике эти несостоявшиеся жертвы анонимны, зашифрованы – да и будь там настоящие имена, они ничего читателю не скажут, интересна лишь фабула.

Иное дело, когда речь идет о персонах публичных. Их исчезновение заметно – значит, заметным образом им поневоле надо и появиться обратно. Что случалось и в российской, и в мировой практике – взять хоть историю с румынским диссидентом Вирджилом Тэнасе во Франции еще во времена Миттерана.

Повторю: примерьте на себя. А, вы, конечно, гордо откажетесь от сотрудничества с правоохранительными органами – и будь что будет. «Пускай ты умер, но в сердце смелых…» – то есть тьфу! – товарищи «не забудут, не простят». Что ж, флаг в руки.

Татьяна Пелипейко, («Эхо Москвы» https://echo.msk.ru/blog/tatiana_pelipeiko/2213464-echo/)