В Куропатах проходит митинг памяти (Онлайн, видео) 3.06.2018, 13:00

Акцию проводит партия КХП-БНФ.

В 13:00 в Куропатах начинается разрешенный городскими властями митинг-реквием «День памяти о геноциде», посвященный годовщине открытия правды о массовых расстрелах в урочище в сталинские времена.

Планируется, что у Креста Страстей развернут выставку фотоматериалов и документов на стендах, состоятся выступления. Затем участники акции пройдут к возвышенности в центре мемориала: будут речи, декламация стихов, посвященных Куропатам, и произведений белорусских поэтов.

Тем временем уже несколько дней продолжается протест против открытия рядом с Куропатами ресторана «Поедем. Поедим». Активисты сначала просили власти повлиять на ситуацию, а потом решили действовать самостоятельно. Они пытаются блокировать заезд машин с продуктами на территорию ресторана.

Напомним, что ровно 30 лет назад в газете «Літаратура і Мастацтва» вышла статья Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты – дорога смерти» со страшной правдой о том, что происходило в урочище.

Онлайн-трансляцию с акции ведут «Белсат» и «Радыё Свабода».

13.00. В урочище собралось более ста человек. Подняты десятки бело-красно-белых флагов.