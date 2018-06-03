США готовят санкции против участников «Северного потока 2» 4 3.06.2018, 13:20

1,675

В администрации Трампа заявили, что в деле блокировки газопровода «не остановятся ни перед чем».

Администрация Трампа разрабатывает санкции против немецких и других европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", который призван доставить российский газ в Европу, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на три источника (перевод – newsader.com).

"Они не остановятся ни перед чем в стремлении заблокировать Северный поток", — заявил один из источников, который получил эту информацию от членов Белого дома Трампа.

Идея ограничительных мер, о которых Вашингтон последовательно заявлял с 2015 года, обрела юридическую основу после того, как прошлым летом Конгресс принял соответствующий закон, позволяющий вводить штрафы в отношении сторонников "Северного потока 2", который, по мнению США и ряда европейских держав, увеличит энергетическую зависимость Европы от России и подорвет экономическое положение Украины.

В Госдепартаменте подчеркнули, что работающие над проектом компании делают это на свой страх и риск. "Мы ясно дали понять, что организации, задействованные в российском секторе трубопроводов, занимаются бизнесом, который может привести к санкциям", — приводит FP заявление ведомства.

Советник по национальной безопасности Джон Болтон и другие высокопоставленные чиновники США рассматривают проект как угрозу безопасности для Соединенных Штатов и Европы, поэтому намерены остановить его, сообщил источник. "Администрация задействует все возможности для остановки «Северного потока 2»", — сказал он.

Цель администрации Трампа — снижение влияния Москвы на европейскую экономику, объяснил представитель пресс-службы Совета нацбезопасности. "В правительстве США имеется консенсус в отношении того, что Nord Stream 2 усиливает эту зависимость на фоне все более опасной и непредсказуемой активности России", — заявил чиновник.

Эксперт из Центра Колумбийского университета Тим Бурсма назвал "замечательным решением" возможную остановку Nord Stream 2. По его словам, это стало бы логичным следствием разлада в американо-европейских отношениях, ухудшающихся в последние месяцы на фоне разногласий по целому ряду вопросов — от торговой политики до иранской ядерной сделки.

Отмечается, что теперь, когда для строительства "Северного потока 2" получены почти все разрешения, под санкции могут попасть в том числе немецкие Wintershall Holding и Uniper of Germany, французская Engie of France, датская Royal Dutch Shell, а также австрийская OMV.

"Единственное, что теперь может остановить «Северный поток 2» — это санкции США", — объяснил занимающийся энергетическими вопросами европейский дипломат, добавив, что в ином случае Nord Stream 2 будет построен.

Противодействие "Северному потоку" является одной из немногих стабильно антироссийских позиций администрации Трампа с момента его вступления в должность, напомнил FP. Ранее Трамп упрекнул Берлин в том, что он тратит миллиарды долларов на трубопровод и при этом отказывается увеличивать финансирование обороны.

В конце марта сообщалось, что ФРГ выдала все разрешения на строительство "Северного потока — 2". В прошлом месяце канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что рассматривает "Северный поток — 2" как "экономический проект", однако видит в нем и "другие составляющие".