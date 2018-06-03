Жители Бреста: «А нам хоть на крыльях летай!» 3.06.2018, 13:11

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Брестчане возмущены отношением чиновников к ремонту городских коммуникаций.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, рассказывая 24 мая на заседании городского хозактива о строительстве второй очереди Западного обхода, упомянул, что сейчас работы сосредоточены в районе ул. Поплавского. Здесь будет 39 опор будущего путепровода, сообщает «Брестская газета».

По его словам, проблемы и текущие вопросы связаны «не с отселением, а с естественным желанием людей иметь максимальный комфорт». Председатель горисполкома сообщил, что он понимает опасения горожан, переживающих за инсоляцию, уровень шума и экологию. Но работа по решению этих вопросов ведется «в нормальном конструктивном русле».

Фото: Виола ЯРОШУК

А вслед за этим прозвучало: «Некоторые хотят на этой теме спекулировать». Правда, что при этом председатель горисполкома имел в виду, так и осталось неясным. Кто эти некоторые и каким образом они спекулируют на строительстве Западного обхода, Александр Рогачук не уточнил.

Фото: Алла ВЕРСТОВА

До этого отгороженного прохода с ул. Брестских Дивизий на ул. Поплавского нужно еще добраться сквозь непрерывный поток транспорта. И вовсе не факт, что с опоры не свалится на голову прохожему что-нибудь тяжелое.

Экспертизу пообещали два месяца назад

Напомним, 28 марта председатель горисполкома проводил личный прием, на который записались более 40 человек. Это были главным образом жители улиц Поплавского и Межевой. Среди них и брестчане, чьи дома покрылись трещинами при забивании свай для путепровода Западного обхода.

На приеме председатель горисполкома пообещал, что БелНИИС проведет экспертизу пострадавших домов и оплатят эту услугу не горожане. А после того как появится ее заключение, сразу будет решаться, что делать дальше. Дескать, все будет делаться поэтапно. Он заверил, что больше не придется по несколько месяцев добиваться с ним встречи.

Люди подняли вопрос о своем переселении в связи с тем, что путепровод слишком близко подобрался к их домам. В ответ они услышали: если экологические нормы не будут выдерживаться, то, возможно, и будет поставлен вопрос об их переселении. Но сейчас на это денег в казне нет.

Фото: Виола ЯРОШУК

Эксперты работали «вяло»

С даты личного приема прошли два месяца. Корреспондент «БГ» узнала у жителей ул. Поплавского, выполняются ли данные им обещания.

По их словам, экспертиза еще не завершена, несмотря на то что у них есть подписанный график, где указано, что все работы будут окончены 25 мая. Крайне долго заключался договор с БелНИИС на экспертизу, потому что заказчик никак не мог определиться с размером платы за нее.

Жители ул. Поплавского считают, что эксперты потому и «работали вяло», что не знали, сколько им заплатят. Дескать, за все это время они только часть пострадавших домов посетили и кое-где поставили маячки. Этот договор, по их словам, только недавно подписали. Так вот, в соответствии с ним к 29 мая будет выполнена только часть работ, а когда они завершатся полностью, люди не знают.

Фото: Виола ЯРОШУК

«Председатель горисполкома поручил курировать наш вопрос заместителю главы администрации Ленинского района Сергею Потапчуку, — уточнила Виола Ярошук (жительница дома №4 по ул. Поплавского), которую определили на мартовском приеме связующим звеном между властями и горожанами. — Пару раз мы уже должны были встретиться и обсудить ситуацию, но он снова перенес встречу. Я узнала, что уже есть план благоустройства нашего района. Скорее всего, это означает, что переселять нас не собираются даже при самом худшем раскладе».

Место, где был тротуар сейчас выглядит вот так. Пытаться здесь пройти даже не стоит, в песке завязнешь

Фото: Виола ЯРОШУК

«Я каждый день молюсь, чтобы беды не случилось»

Горожане считают, что при ведении строительства не соблюдается техника безопасности. На проезжей части ул. Поплавского ездит транспорт, ходят пешеходы и работает строительная техника, и все это одновременно. А недавно один из ее жителей едва не получил по голове ковшом экскаватора. Тротуара, про устройство которого отчитались, уже давно нет, его строители развалили.

Через стройку, с риском для жизни жители ул. Поплавского добираются домой, а потом из дома

Фото: Виола ЯРОШУК

«На ул. Брестских Дивизий два дня не работали светофоры, люди преодолевали улицу перебежками, — рассказала Виола. — Кусок тротуара, эдак метров 10, здесь вообще загорожен, и приходится по проезжей части идти. У меня ребенок 11 лет, я каждый день молюсь, чтобы беды не случилось, когда в школу идет. Над головой висят куски арматуры, из ограждения какое-то железо торчит. Никаких деревянных настилов, как это в центре города обычно делают при ведении строительства, здесь нет».

Смешались следы людей и авто. Из-за отсутствия нормальных проходов, горожане ходят, рискуя попасть под колеса

Фото: Виола ЯРОШУК

По ее словам, по телефону 41-44-44, который значится как горячая линия ГАИ, дозвониться так и не удалось. Тогда она набрала 102 и передала, что ее волнует. После этого там появился автомобиль ГАИ, а еще через день светофоры снова стали работать.

«Этот участок дороги так и остался опасным, — считает Виола Ярошук. — Раньше еще по ул. Матросова можно было пройти, но сейчас там все перерыли. А нам хоть на крыльях летай!»