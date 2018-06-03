Мужская сборная Беларуси по волейболу победила Хорватию в Евролиге 3.06.2018, 13:30

Белорусам удалось взять реванш у балканцев.

Мужская сборная Беларуси 2 июня победила в гостях Хорватию в серебряной Европейской лиге со счетом 3:1 (18:25, 25:17, 25:16, 25:21), сообщает БелТА.

Подопечным Виктора Бекши удалось взять реванш у балканцев за домашнее поражение в «Чижовка-Арене» (1:3).

Первый сет белорусские игроки начали неудачно, но далее инициатива в матче в Сплите перешла к гостям. Диагональный Артур Удрис во второй партии сумел заработать важные очки в атаке и на подаче, что позволило команде сравнять счет по сетам.

У хорватов имелись проблемы с приемом мяча, вдобавок не проявил своих лучших качеств лидер нападения Лео Андрич.

Белорусы уверенно действовали на блоке в концовке третьей партии, а на исходе встречи проявили себя вышедшие на замену Владислав Давыскиба и Родион Мискевич.

В другом матче группы «В» серебряной Евролиги сборная Венгрии на выезде обыграла Албанию — 3:2 (28:26, 25:19. 21:25, 27:29, 15:9).

Турнирное положение: Хорватия — 12 (5 матчей), Беларусь — 12 (5), Албания — 4 (5), Венгрия — 2 (5).

Завершится предварительный этап серебряной Евролиги 6 июня. Белорусские волейболисты сыграют на выезде с Венгрией, а Хорватия в гостях встретится с Албанией. «Финал четырех» турнира пройдет с 15 по 16 июня в македонском Скопье.