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Блогер сравнил цены и ассортимент в магазинах Берлина и Минска

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  • 3.06.2018, 13:57
  • 3,994
Фото: maxim-nm.livejournal.com

Реальность против пропаганды в телевизоре.

"Недавно я вернулся из Берлина, где прожил несколько дней и ходил по местным магазинам — было любопытно сравнить наш и немецкий ассортимент. Особенно интересно было проверить, действительно ли немцы "загнивают", как об этом рассказывают по некоторым телеканалам — якобы и есть там уже нечего, все съели и выпили нелегальные мигранты.

Итак, в сегодняшнем посте мы воочию увидим, чем на самом деле кормят несчастных немцев на "загнивающем Западе", - пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

"Скажу сразу, что я не выбирал специально какие-то хорошие крупные магазины, зашел в обычный магазинчик сети REWE — таких магазинов много в центре города, чаще всего они находятся в исторических зданиях и имеют ограниченные торговые площади, но при этом — ассортимент товаров всегда хороший. Сюда обычно забегают купить что-то перекусить, а за большими покупками немцы ездят в крупные сетевые супермаркеты и гипермаркеты — где ассортимент товаров намного выше, а цены ниже.

Входим в магазин. Первое, что бросается в глаза — внутри большой ассортимент овощей и фруктов, а также всего, что связано со здоровым питанием. Находятся эти ряды, как правило, в самом посещаемом месте в начале магазина — берете тележку/корзинку и сразу попадаете сюда.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Фруктовые салаты. Все сделано так, чтобы вам не нужно было возиться, чистить фрукты и т.д. — фактически, вы можете просто забежать в магазин и сразу купить себе полезный и вкусный перекус. В центре города это далеко не лишнее.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Лично я особенно полюбил вот такое "арбузное ведерко" — внутри невероятно сладкий и сочный арбуз почти без косточек, причем уже порезанный и без корки. Внутри даже есть специальная деревянная палочка с острозаточенным концом — с помощью нее арбуз можно есть прямо на ходу. И кстати, объем порции подобран как раз в аккурат — больше не хочется.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Еще одна невероятно вкусная штука, которой не видел у нас в продаже — вот такой готовый смузи, бутылочка которого стоит меньше одного евро. Состав есть разный — ягоды/банан, киви/ананас/банан и так далее — очень классно в качестве перекуса во время прогулок по городу либо как легкий прием пищи на ночь. И да, оно продается еще холодненькое, прямо из холодильника)

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Для тех, кто хочет готовить сам, в магазине полно овощей и фруктов — несколько видов лука и картошки, вымытая и очищенная кукуруза, тыквы, куча видов салата, зелени и грибов. Все красивое и натуральное.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Ряды с картошкой. Глядя на такое, хочется плакать при воспоминании, как в наших магазинах бабушки копаются руками в грязных подгнивших клубнях.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Несколько видов помидорок-черри. Все очень вкусные и ароматные, и стоят дешевле наших.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Грибы и зелень, все очень свежее — никаких вам прелых салатов, которыми любит торговать минский "Виталюр".

Фото: maxim-nm.livejournal.com

В овощном ряду можно увидеть многое из такого, что у нас не продается вообще либо есть только в крупных гипермаркетах. Вот, например, ростки сои — очень полезная штука и незаменимый компонент в некоторых блюдах паназиатской кухни.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Вот свежайшая голубика — полукиллограмовое ведро, которым можно объесться вдвоем.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

А это — очищенные кокосы, берете и пьете молоко через соломинку, которая идет в комплекте.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Для быстрого перекуса "по дороге" есть вот такой холодильник с готовыми блюдами — это не какие-нибудь жирные майонезные салаты, как у нас, а суши, овощные наборы с хумусом либо сэндвичи из диетического хлеба с качественным сыром, курятиной либо лососем. Опять же — упор на правильное и здоровое питание.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Отдел с сырами. Всего этого в наших широтах либо вообще нет (в России), либо есть, но в два раза дороже (в Беларуси).

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Ради интереса почитаем состав, вот сыр подороже. Разумеется, в составе нет никаких пальмовых масел и прочей пластмассы — все натуральное. На упаковке также указано, что продукт не содержит лактозы и глютена.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Сыр подешевле — аналог какого-нибудь нашего "Пошехонского". Сюда тоже никто не догадался плеснуть пальмового масла. Вот немцы дураки-то, да? Этож сколько сыра можно было из пальмового масла выжать.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Сыр с трюфелями. У нас вообще такого не видел.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Мясной отдел. В больших вертикальных холодильниках есть вообще все — куча разных колбас в нарезке, сосиски, сардельки, все что угодно. В холодильниках чуть дальше точки съемки — фасованное сырое мясо. Есть говядина, свинина, телятина, индейка, курятина.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Хамон (вкусно с игристым):

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Известная говядина "Black Angus" (вкусно с красным вином):

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Молочные ряды. Есть вообще все, что только можете себе представить.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Витрина с йогуртами:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Самые популярные и дешевые йогурты — самые полезные, с низким содержанием жира и с большим количеством фруктовой составляющей.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Молоко. Полно разного, на любой вкус и кошелек. Козье молоко тоже есть.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

"Биомолоко". Считается чуть полезнее обычного, так как коровы откармливаются иначе.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Масло. Разумеется, никакой "пальмы" в составе.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Отдел выпечки. Очень понравились слойки с натуральными вишнями.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Вот такой магазинчик.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Ну как, что скажете? Как вам меню на "загнивающем Западе"?

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Да, и в качестве постскриптума — в аэропорту Шенефельд видел целую толпу россиян, которые тащили чемоданами все эти продукты к себе домой, главным обазом сыры и мясо. Вот такая победа "санкций, которые нам только на пользу".


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