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Жители города в США скинулись на бронежилет псу из Беларуси

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  • 3.06.2018, 14:11
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Требовалось собрать тысячу долларов, но получилось значительно больше.

В середине мая полицейский участок города Маунт-Проспект в штате Иллинойс получил пополнение – на службу заступила немецкая овчарка по кличке Алекс. Ее напарник – офицер Брайан Ферр, сообщает местная газета Daily Herald.

А на днях пес, который родом из Беларуси, получил новую экипировку – пуленепробиваемый жилет, а также аптечку с антиопиатом налоксоном, который вкалывается, если собака во время работы лизнет героин или любой другой подобный наркотик.

Алекс из полиции города Маунт-Проспект
Фото: Facebook

Как говорят в полиции, к сожалению, бывает, что четверолапые стражи закона в процессе поиска наркотиков погибают, поэтому у их напарников на всякий случай должны быть наготове специальные средства защиты.

Деньги на жилет и аптечку пожертвовали местные жители после того, как через специальный сайт был объявлен сбор средств на эти цели. Требовалось аккумулировать 1 075 долларов, а в итоге получилась даже более крупная сумма – 1 525.

Алекс, которому 18 месяцев от роду, получит бронированную одежду как минимум спустя 10 недель – ведь она шьется для каждой собаки индивидуально. Средства, собранные свыше требуемой суммы, пойдут на экипирование других собак.


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