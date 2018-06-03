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НАТО создаст спецподразделение из 30 тысяч человек

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  • 3.06.2018, 14:19

Подразделение предназначено для быстрого реагирования на «кризисные ситуации».

В НАТО создадут специальное подразделение постоянной готовности из 30 тысяч человек, чтобы повысить оперативность развертывания сил на суше, море и воздухе для быстрого реагирования на «кризисные ситуации». Об этом сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в политических кругах НАТО.

По информации газеты, в НАТО улучшат силы быстрого реагирования. Для этого будет создано резервное подразделение в дополнение к существующему (NRF), в котором уже служат около 20 тысяч человек. Таким образом, НАТО собирается нанять еще 10 тысяч человек.

Источники газеты утверждают, что «Германия будет играть главную роль» в планах НАТО. «Основное внимание в наших дискуссиях уделяется повышению готовности уже развернутых сил и их способности передвигаться по Европе и через Атлантику», — сказал собеседник издания.

План по созданию этого подразделения обсудят на саммите в Брюсселе 7-8 июня. По информации Die Welt, инициатива создания этого вида сил была озвучена в мае, и принадлежит она Вашингтону.


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