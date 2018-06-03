В России к ЧМ 2018 выпустили бутылки с водой, которые могут вызвать пожар на стадионах 2 3.06.2018, 14:39

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Скриншот: fontanka.ru / YouTube

Бутылка фокусирует лучи солнца, как лупа.

Специально к чемпионату мира 2018 года в России начали продавать воду в бутылках в форме футбольного мяча, которая при попадании солнечных лучей может вызвать пожар. Об этом пишет газета "Фонтанка".

Об инциденте с шарообразной бутылкой воды "Святой источник" газете рассказали читатели, у которых из-за поставленной на пол в офисе бутылки начал дымиться ламинат.

В редакции провели эксперимент, который показал, что менее чем за минуту поставленная рядом бутылка с водой "подожгла" бумагу и спичечный коробок. Для запуска процесса нужны только яркое солнце и случайность.

Опрошенные "Фонтанкой" эксперты-физики рассказали, что выбранная производителем форма бутылки представляет из себя "идеальную" сферическую линзу, поэтому наиболее огнеопасна.

При сертификации форма пластиковой бутылки не регламентируется, поэтому производитель не нарушил стандартов. Представитель компании – производителя пластиковой тары "ПЭТ-Индустрия СПб" Лев Касимов отметил, что шарообразные бутылки редко производят только потому, что они неудобны при транспортировке и занимают много места.

В компании-производителе IDS Borjomi не сообщили о количестве выпущенных бутылок, однако отметили, что упаковка шарообразного формата соответствует всем международным и российским нормам и стандартам. А на этикетке с водой говорится, что ее нужно хранить "в сухом затемненном проветриваемом помещении".