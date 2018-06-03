«Зачем водоканал меняет счетчики?» 5 3.06.2018, 14:50

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Татьяна Пашкина

Фото: gs.by

Белорусам начали приходить астрономические счета за воду.

Слонимчанка Татьяна Пашкина пришла в недоумение от увиденной в жировке суммы за потребление воды, которая была в несколько раз больше реального ее потребления, пишет «Газета Слонимская».

Возмущение потребителя

— Я должна заплатить более 24 рублей за использование 30 кубов воды на протяжении месяца. Как водоканал мог выставить счет за потребление воды по нормативам, если их специалист ни разу не зашел ко мне в квартиру?! — возмущенно рассказывала о проблеме женщина. — Я понимаю, что если пришел срок менять старые счетчики, то необходимо их снять и забрать на поверку. После составить акт, в котором указать, пригоден прибор учета воды к эксплуатации или нет. Мне пришло лишь предписание, в котором сказано следующее: «ОАО «Слонимский водоканал» ставит Вас в известность, что истекает срок действия очередной метрологической поверки приборов учета расхода воды, установленных в Вашем жилом доме (квартире), в связи с чем Вам необходимо в срок до 28 февраля 2018 года обеспечить проведение метрологической поверки Ваших приборов учета воды».

— Когда я позвонила по указанному в предписании номеру телефона, девушка водоканала попросила меня, чтобы я посмотрела, какой счетчик у меня установлен. Я ей продиктовала буквы, которые были указаны на приборе учета воды. Затем сотрудница водоканала сказала, что счетчик старый, поэтому мне надо купить новый, после чего позвонить в водоканал и сообщить, специалисты придут и установят новый прибор учета воды. Она сказала, что счетчик можно купить в магазине водоканала или в одном частном магазине. Хочу заметить, что такое предписание получили все хозяева квартир в подъезде с первого до пятого этажа. Поэтому меня интересует вопрос: почему никто из водоканала не пришел и не снял счетчик на воду? Почему они не берут плату за воду по старому счетчику и по новому, который я установила 10 мая? Более того, в предписании сказано, что я должна обеспечить проведение метрологической поверки приборов учета воды, но не сказано, что я должна купить новый счетчик. Почему они не пришли и не сняли прибор учета воды?

И вот что интересно, мои соседки на лестничной площадке счетчики не заменили и с них оплату берут по показаниям старого счетчика. Чем же я провинилась? Так всем бы указывали 30 кубов, а то выбрали со всего подъезда меня и еще нескольких человек. А сколько таких по городу?

В моей квартире прописано два человека. Из ЖКХ я получила квитанцию, в которой за потребление воды значится сумма более 24 рублей за 30 кубов за месяц. Я обращалась в водоканал с просьбой предоставить акт, в котором будет сказано, что мой счетчик подлежит замене. И я его сразу же заменю. Но за что они с меня без акта взяли почти за 30 кубов? У меня за месяц, так как я живу одна, уходит 4 куба, а тут вдруг такая сумма. Но водоканал даже не прислал уведомление о том, что надо предоставить доступ в квартиру, не видел мой счетчик. Как можно без всего этого выставлять оплату согласно их установленным нормам?

На сегодняшний день за мной числится долг за два месяца за воду в размере более 48 рублей. Я пошла в почтовое отделение, чтобы заплатить по счетчику за шесть кубов воды, а мне второй месяц кассир говорит, что компьютер выдает, что у меня нет счетчика.

Я вообще не понимаю, как мне сейчас платить? Более того, в квитанции за один месяц указан расход воды 15,7 куба, а в другом — 14,7 куба. Что, каждый месяц показатели меняются?

И если бы специалисты водоканала пришли ко мне, сняли показания счетчика и сказали купить новый, то я согласна была заплатить эту сумму.

Комментарий начальника абонентного отдела

Для того чтобы разобраться в ситуации, журналистка позвонила начальнику абонентного отдела Слонимского водоканала Инне Духовник.

— Инна Викторовна, на каком основании Вы автоматически перевели на стопроцентную оплату Пашкину Татьяну Юрьевну, если, по ее словам, ваши специалисты даже ни разу не зашли в квартиру?

— Татьяне Юрьевне изначально было отправлено предписание, что необходимо обеспечить проведение метрологической поверки прибора учета воды. И был указан номер телефона, куда надо обращаться. Срок был дан три месяца, но Татьяна Юрьевна не обратилась к нам. Поэтому ей повторно было отправлено предписание заказным письмом. В этом письме мы ее уведомили, что в случае невыполнения предписания будет произведен расчет по нормативам. Поэтому мы не виноваты в том, что она своевременно не обратилась в водоканал.

— Инна Викторовна, каким образом гражданка должна была обеспечить метрологическую поверку прибора учета воды?

— Обратиться по телефону, по которому необходимо было оставить заявку, после чего приезжает бригада, которая составляет акт в двух экземплярах.

— На основании чего Вы меняете счетчики в доме по ул. Комсомольской, 3?

— Давайте конкретно возьмем Татьяну Юрьевну.

— Вы мне объясните, на основании чего меняются приборы учета воды в доме по ул. Комсомольской, 3?

— Каждый счетчик по государственному стандарту имеет межповерочный интервал, который составляет в среднем 5 лет. Вот поэтому ей выслали предписание, что необходимо сдать счетчик в поверку.

— Татьяна Юрьевна спрашивает, почему ей выставили оплату за потребление воды по нормативам, а соседи, имея старые счетчики, платят за израсходованное потребление воды?

— Мы не будем говорить по соседям, а будем говорить только конкретно по хозяйке квартиры. Если ей сказали произвести замену прибора учета воды, который был снят с госреестра, то женщине необходимо было приобрести другой счетчик.

— Скажите, за чей счет производится замена и плановая государственная метрологическая поверка индивидуальных приборов учета расхода воды?

— Прибор учета воды является собственностью потребителя, поэтому за счет потребителя. Татьяна Юрьевна должна сама покупать счетчик. А плановая поверка проводится за счет водоканала.

— Когда Татьяна Юрьевна хотела заплатить за потребление воды, ей кассир сказала, что не может с нее взять оплату, так как у нее нет счетчика.

— Все правильно: за невыполнение предписания счетчик снимается с коммерческого учета, то есть считается, что его нет, и плата за расход воды начисляется по нормативу.

Мнение специалиста по поверке приборов

Фото: gs.by

Может ли специалист продлить срок работы счетчика, выяснила корреспондент у начальника производства и поверки приборов учета расхода воды Вадима Павлюченко.

— Счетчик как средство измерения должнен проходить через государственный реестр. Насколько я понимаю, речь идет о немецких счетчиках, которые непонятно как были завезены в Республику Беларусь. Этих счетчиков в государственном реестре Беларуси нет, но они использовались. Поэтому мы сейчас проводим замену этих приборов учета расхода воды, так как у нас нет к ним запасных частей. И как средство измерения мы не можем их использовать.

Фото: gs.by

Счетчик такого типа быть исправным не может, так как сам по себе прибор имеет определенный период проведения метрологической поверки. Если этот прибор стоит 5-10 лет и более, то он сам по себе уже неисправен, независимо от того, правильно он показывает или нет.

Сосед Татьяны Юрьевны, Савко Адам Станиславович, который живет в квартире №43, сетовал на то, что специалисты водоканала устанавливали ему новый счетчик и выбросили сеточку из прибора учета воды. Он считает, что это было сделано специально, так как эти комплектующие служат защитой от загрязнений. Поэтому ему сейчас придется чаще вызывать специалиста, чтобы водоканалу платить деньги.

— Конечно, сеточки должны стоять в приборе учета расхода воды. Но для того, чтобы определить, выбросили специалисты эти сеточки или нет, надо побывать у этого потребителя, демонтировать прибор и посмотреть, есть они или нет. И есть такая вероятность, что работники водоканала поставили свои новые сеточки, а старые убрали.