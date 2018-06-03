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В понедельник в Беларуси будет жара до +30

  • 3.06.2018, 14:59

На севере страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

В ближайшие сутки, 4 июня, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью, ночью — малооблачно. Будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня на севере страны пройдут кратковременные дожди с грозами, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ветер будет западный, северо-западный умеренный, во время грозы порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 10-16 градусов тепла, во второй половине дня столбики термометров достигнут 24-30 градусов со знаком плюс.


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