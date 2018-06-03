Британия расследуют происхождение капиталов 140 человек, в основном связанных с Россией 1 3.06.2018, 15:10

В Великобритании проверят владельцев подозрительных состояний свыше 50 тысяч фунтов.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) расследует происхождение капиталов 120 – 140 состоятельных людей, большинство из которых связаны с Россией. Об этом пишет The Times.

Глава NCA Дональд Тун подтвердил изданию число фигурантов дела. Он отметил, что ведомство сосредоточено "на коррумпированных представителях элит" без привязки к их национальности. При этом информированный источник Times сообщил, что значительная часть попавших под подозрение, – россияне или как-то связаны с Россией.

Агентство изучает людей с состоянием более £50 тыс., которые могут быть причастны к совершению тяжких преступлений или источники их дохода вызывают подозрения. У фигурантов расследования могут заморозить счета в британских банках.

NCA начало изучать счета еще в январе, однако после отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, в котором британские власти обвинили власти РФ, расследование активизировалось.

Издание добавило, что британские правоохранители также проверяют санкционный список Минфина США, представленный в апреле, в том числе счета российского миллиардера Олега Дерипаски. Однако Тун подчеркнул, что санкционный список США "не движет" расследованием.

1 мая депутаты Палаты общин британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в том числе Британские Виргинские острова и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев офшорных счетов.

По данным газеты The Times, принятие данного закона приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, скрывающих активы в британских офшорах. Комментируя эту информацию, в Кремле заявили, что Британия занимает "двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов".

Неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане РФ хранят на счетах в британских офшорах $47 млрд.