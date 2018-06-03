Четвертая власть: как независимые СМИ превратились в реальную силу в Беларуси 1 3.06.2018, 15:20

Режим не в состоянии контролировать информационное поле.

В век бурного развития интернета и мобильных устройств, информация стала распространяться с колоссальной скоростью. Катаклизмы, войны, коррупционные скандалы, номинанты кинопремий — информация о любом значимом событии в любой стране с помощью СМИ способна облететь весь мир за часы. Сейчас сложно представить себе ситуацию, когда серьезные общественно-политические события государство может скрыть от общества, как это было в Советском Союзе, хотя отдельные страны и пытаются это сделать. И неудивительно, раз информация стала общедоступна, что структуры, контролирующие ее, могут контролировать и общественное мнение. Ведь если что-то не попало в интернете и не было освещено журналистами, то этого как будто и не было. С другой же стороны, часто обычным людям, не наделенным властью и деньгами, удается решить свои проблемы только путем привлечения внимания в СМИ, пишет сайт revbel.org.

В таких условиях, СМИ, блогосфера, социальные сети обладают огромным влиянием и, метафорически, называются «Четвертой властью» — термином, подчеркивающим влиятельность медиа на жизнь общества. В странах с развитой рыночной экономикой СМИ превращаются в настоящую индустрию, формирующую мнение покупателей, продвигающую бренды, обеляющую или очерняющую политиков, оболванивающую людей военной пропагандой и, конечно, приносящую своим владельцам огромную прибыль. Порой с помощью с них даже организуются восстания и мятежи.

Несколько по-иному организовано существование СМИ, блогеров и разных соцсетей в рамках Беларуси. За годы безнаказанности силовиков и семейства Лукашенко, отсутствия парламентской оппозиции и крупного капитала, неподконтрольного государству, режим Лукашенко, фактически, как спрут — опутал щупальцами все сферы общества. Достаточно посмотреть, в каких только амплуа не появляется в массмедиа Лукашенко: он и агроном, и детектив, и спортсмен, и диетолог, и преподаватель. Все под контролем диктатора и его приближенных. Все, кроме выше указанной «четвертой власти».

Не раз уже силовики заявляли, что интернет представляет угрозу, и это действительно так. Для них интернет представляет угрозу, ведь именно в интернете появляется информация о беспределе власти, о том, как чиновники уничтожают экономику страны, как белорусы нищают на самом деле. Если коротко, в интернете блогеры и СМИ показывают ту неприглядную Беларусь, с ее огромным количеством проблем, которую власти так тщательно маскируют, всячески пытаясь показать, что их правление крайне эффективно. Ведь о многих проблемах можно не догадываться, поскольку информации о них нету и люди, которые с ними столкнулись, остаются одни, а политики делают вид, что все хорошо в «сосуде стабильности». Но журналисты исправляют данную ситуацию. Теперь, в сущности, получит ли какая-о проблема освещение и, возможно, решение, зависит от того, проявят ли к ней интерес журналисты. И вот тогда власть имущие начинают какую-то возню или хотя бы делают вид такой возни, ведь эти проблемы порочат их «имидж» и вышестоящее руководство может за них наказать. Поэтому многие белорусы готовы иногда идти на крайние меры, такие как голодовка матерей 328, чтобы привлечь внимание СМИ к своей проблеме. Вот только белорусская власть позиционирует себя как «ненаклоняемая», что в представлении ее самой значит следующее: мы будем делать что захотим и плевать нам, что об этом думает народ и что станет с большинством белорусов. И поэтому чиновникам очень не нравится, когда попавшая в СМИ информация «дискредитирует» их работу (а на самом деле, просто показывает ее в истинном свете) и вынуждают давать какие-то комментарии или, чего хуже, что-то делать. Для того, чтобы обеспечить свой комфорт и взять СМИ под свой контроль, власть имущие прибегли с целому комплексу мер:

1) Блокировки в интернете. Этот способ стали отрабатывать еще в 2016 году, блокируя сайты и соцсети анархистов. Осознав, что это работает, сотрудники ОАЦ и КГБ поспособствовали блокировке «Хартии 97» и «Белпартизана». Власти, к слову, для удобства цензурирования «подправили» закон о СМИ, где требуют совсем иногда дикие вещи, вроде идентификации пользователей форума. Но сейчас большинство крупных интернет-медиа имеют свои каналы в телеграмме и ряде других соцсетей и мессенджеров, поэтому блокировка их сайтов хоть и сделают их голос тише, но замолчать их совсем не заставит;

2) Платные комментаторы. Там, где голос недовольных, нельзя заткнуть, его можно хотя бы разбавить шумом с помощью проплаченных комменаторов. Эта форма борьбы с недовольством достаточно скрыта, но по комментариям на том же TUT.by часто можно найти интересных пользователей. Те под новостями об избиении задержанных ОМОНом, будут с пеной у рта доказывать, что милиция в Беларуси — опора стабильности и мира. Ведь человек — существо социальное, и стремится к нормативному поведению, то есть общепринятому, распространенному среди большинства. Скорее всего, деятельность таких структур координирует ОАЦ при Лукашенко, но в СМИ попадала информация и о том, что этим занимаются другие государственные структуры;

3) Однако бывает что ни первые, ни вторые методы не срабатывают. Как правило, так случается в действительно резонансных событиях, когда негативная роль властей в обществе наиболее очевидна. Для таких случаев используются прямые репрессии. Начиная с весны 2017 года журналисты «Белсата» регулярно получают штрафы за свою деятельность, их постоянно задерживают во время политических событий, часто достаточно жестко.

Кроме журналистов, репрессиям подвергаются блогеры. К примеру, брестские блогеры, освещающие протесты против завода IPower и беспредел брестских властей, получают сутки, штрафы, а с недавних пор еще и обыски и изъятие техники. Но, как показала практика, и это не может остановить ни журналистов, ни блогеров.

В глазах белорусского государства неподконтрольные СМИ и блогеры заменили «концертную оппозицию», которую легко удалось купить подачками в виде концертов. С журналистами на данный момент так не получается, многих из них по-настоящему интересуют социальные проблемы, стагнация экономики, обнаглевшие чиновники, бедность — проблемы рядового белоруса.

Независимые СМИ могут быть своего рода катализатором протестной активности, освещая какие-то уже произошедшие акции и показывая их многочисленность, настрой протестующих или даже публикуя анонсы.

Резюмируя, можно сказать, что по мере ухудшения ситуация в стране, как экономической, так и политической, СМИ будут представлять все большую угрозу для властей.

Несмотря на огромные штрафы и преследования, независимые СМИ, а также многие блогеры, продолжают публиковать информацию без цензуры и ограничений.

Так что стиль подачи тех или иных новостей, уровень конфронтации с властями, достоверность и актуальность информации является индикатором, по которому можно судить об изданиях и блогерах, ставших в нынешний век неотъемлемым участником, а не просто наблюдателем, социальной и политической жизни страны и мира.