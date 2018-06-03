Организаторы саммита в Сингапуре не могут решить, кто оплатит отель Ким Чен Ына 3.06.2018, 15:28

Правитель КНДР планирует остановиться в пятизвездочном отеле у устья реки.

Организаторы встречи лидеров США Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына затрудняются в решении вопроса об оплате отеля, в котором должен остановиться северокорейский глава государства, утверждают источники The Washington Post.

По словам собеседников агентства, Пхеньян попросил оплатить проживание Ким Чен Ына «иностранное государство». США готовы покрыть все счета, однако Вашингтон обеспокоен тем, что Северная Корея может воспринять это как оскорбление.

Ким Чен Ын планирует остановиться в пятизвездочном отеле у устья реки Сингапур Fullerton, стоимость которого составляет шесть тысяч долларов. Для решения вопроса с проживанием делегации из КНДР, в США хотят предложить заплатить во время саммита властям Сингапура

Напомним, 1 июля президент США Дональд Трамп принял окончательное решение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Лидер США отметил, что больше не хочет использовать термин «максимальное давление» в отношении КНДР, поскольку дела идут хорошо, и пообещал не вводить новые санкции против Северной Кореи.