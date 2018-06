Извините, что живой 2 Лариса Волошина, espreso.tv

3.06.2018, 15:31

Аркадий Бабченко

Фото с сайта glavred.info

Еще чуть-чуть – и Бабченко обвинят в покушении на честь и достоинство Путина.

На фоне гибридной войны, которую развязала одна недоразвитая диктатура, и неуклонного роста в мире террористической угрозы, профессиональные стандарты журналистики подняты на небывалую высоту. Известие о том, что убийство Аркадия Бабченко не произошло, стало едва ли не большей трагедией, чем сообщение, что он стал жертвой заказного убийства.

"Мы не боремся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", - сказал глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс об инсценировке убийства Бабченко. Похоже многоуважаемого политика кто-то все же ввел в заблуждение. Покушение на жизнь оппозиционного российского журналиста Бабченко - это не лживые новости о распятом мальчике, которые до сих пор появляются в эфирах западных СМИ как альтернативный взгляд на ситуацию в Украине.

Заказ, который получил киллер, был вполне реальным. Оперативные съемки передачи аванса и досье на жертву - также вполне реальны. Бабченко действительно собирались убить. Поэтому новость о его смерти может быть чем угодно, только не средством борьбы с лживыми новостями. Фейки в этом случае распространяет господин глава бельгийского МИД.

"Репортеры без границ" также поздравили спасенного журналиста глубокой обеспокоенностью. Генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в своем Twitter написал: "Репортеры без границ" выражают свое глубокое возмущение по поводу раскрытия манипуляции украинской спецслужбы ради их информационной войны. Это всегда очень опасно для государства – играть с фактами, к тому же за спинами журналистов". Если внимательно вглядываться в эту словесную пропасть авторства руководителя профессионального журналистского сообщества, то нетрудно заметить, что в ней скрывается полнейшее непризнание реальности войны, в которой четвертый год гибнут люди в Украине. Ведь действия украинских спецслужб, которые так возмутили господина Делуара, были направлены на спасение жизни человека и осуществлялись ради победы не в информационной, а настоящий, горячей, террористической, диверсионной войне.

Даже те, кто не отрицает реальность угрозы жизни Аркадия Бабченко, осуждают способ, которым он был спасен. "Бабченко все еще жив и может продолжать заниматься своей профессией. Это замечательная новость", - говорит нам президент Международной федерации журналистики Филипп Лерут. "Однако, - продолжает он, - распространяя лживые доказательства его убийства, украинская власть серьезно подорвала достоверность информации, и теперь их коммуникация может быть воспринята как пропагандистская операция". Переложив все это с бюрократического на человеческий, становится понятным, что господин председатель международного союза журналистов говорит, что абстрактная правдивая информация ценнее, чем раскрытие преступления.

Имитация убийства – это часто единственный способ доказать связь между организатором преступления и заказчиком. В большинстве заказных убийств заказчик непосредственно не контактирует с исполнителем. Он снимает организатора, передает ему аванс, информацию о цели, а уже тот подыскивает киллера. Таким образом, когда заказ оказывается "на рынке", связь между посредником и заказчиком будет восстановлена только после того, как жертву убьют. Поэтому другого способа раскрыть все преступление, узнать всю правду, кроме как сымитировать убийство, просто не существует. Ведь пока не будет обезврежен тот, кто желает жертве смерти, ее жизнь будет в опасности. Этот способ регулярно используется правоохранительными органами всего мира. И да, иногда информацию о фальшивом убийстве распространяют через СМИ. Все что угодно, чтобы выманить заказчика и отвести опасность от потенциальной жертвы.

Не так давно, 22 марта 2018 года, издание "The Sun" разместило репортаж, в котором говорилось о двойном заказе на убийство в Хьюстене, в котором правоохранители подделали фото с убитым мужчиной и видео с фальшивым похищением его подружки. Фальшивую информацию тогда тоже распространили через СМИ. Заказчиками оказались бывшие муж и жена жертв, которые сговорились и наняли организатора, передав ему аванс в 14 000 фунтов. Объясняя необходимость имитации смерти, "The Sun" приводит слова спасенной жертвы, которые он сказал и в суде, показав на свою 8 летнюю дочь: "Если бы не копы, у Натальи сейчас не было бы обоих родителей".

Странно, не так ли? Апелляция к спасенной жизни удовлетворила журналистов "The Sun", но не является аргументом для профессиональной журналистской бюрократии. Генсек МФЖ - есть и такой - Энтони Белланжер даже подчеркнул, что недопустимо врать журналистам и вводить в заблуждение миллионы граждан, которые были справедливо тронуты этим так называемым убийством".

Получился такой себе международный флеш-моб "Ай-яй, как же вам не стыдно!" Действительно ли СБУ и Аркадий Бабченко сделали что-то более постыдное, чем Российская Федерация, устроившая покушение? Эксперты отовсюду рассказывают нам, что да. В это трудно поверить, но коллеги открыто обвиняют Аркадия в заангажированности, потому что он - журналист - согласился на раскрытие преступления против себя способом, который является распространенным и приемлемым во многих странах мира.

Домохозяйкам для того, чтобы выйти не только на посредника, но и на заказчика, можно изображать смерть, бизнесменам - можно, участникам программы защиты свидетелей - можно притворяться мертвыми, а журналисту нельзя. Почему-то именно в случае, когда жертвой является человек, преследуемый режимом Путина за его журналистскую позицию, многочисленные эксперты утверждают, что для раскрытия преступления было достаточно отвести опасность, арестовать организатора в момент, когда он передавал киллеру аванс. Мол, нельзя было имитировать смерть журналиста и доказывать связь между посредником и российским заказчиком, который, как уже стало известно на суде, возглавляет какой-то путинский фонд. Дело принимает такой оборот, что еще чуть-чуть и уже Бабченко обвинят в покушении на честь и достоинство Владимира Путина.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова и средств массовой информации Арлем Дезир "решительно осуждает распространение лживой информации о журналисте" и произносит: "Государство обязано предоставлять правильную информацию обществу". И здесь стоит вспомнить, как в 1984 году в "The New York Times" вышла статья "Cairo fakes pictures and foils Libyan death plot”, с рассказом, как Египет сорвал попытку заказного убийства Муаммара эль-Каддафи его политического противника Абдель Хамида Баккуша именно с помощью имитации убийства.

Вместо того чтобы растекаться мыслью по этическим канонам, журналисты "The New York Times" пишут статью об успешной спецоперации Египта, начинается с сообщения, как официальное пресс-агентство Ливии и правительственное радио Триполи три дня сообщали миру, будто одному из "отрядов смерти полковника Каддафи" удалось казнить врага ливийского народа - премьер-министра Ливии при короле Идрисе. Этими сообщениями официальная пропагандисткая машина ливийского диктатора была введена в заблуждение. Буквально за несколько дней, дождавшись, пока Ливия нарадуется своей "победой" над оппозиционным лидером, президент Египта Хосни Мубарак сообщил, что Абдул Хамид Баккуш жив и здоров и что его смерть подделали разведчики для того, чтобы схватить Каддафи за руку.

"Мы дали 4 фальшивых фотографии, которые свидетельствовали что Баккуш получил критические ранения и лежит в луже собственной крови", - сказал тогда Мубарак. "Эти фотографии были переданы ливийскому лидеру якобы от террористов через ливийское посольство на Мальте". Позже сам Баккуш появился перед публикой вместе с министром внутренних дел Египта и рассказал, что в результате инсценировки его смерти удалось арестовать четырех членов команды убийц: двух граждан Великобритании и двух мальтийцев. А также о том, что режим Каддафи планирует осуществить аналогичные покушения на руководство Западной Германии, Франции, Индии, Пакистана, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. "Этот инцидент доказывает, что Каддафи окончательно потерял репутацию ответственного человека и главы государства. Он международный преступник, и я призываю все страны мира не становиться на его сторону", - сказал Баккуш на пресс-конференции, посвященной своему "воскресению".

Думаете дальше "The New York Times" разместило ноту протеста неправительственных международных организаций о недопустимости использования СМИ для фальсификации смертей оппозиционеров-беженцев из соседних стран? Или опубликовало мнение "экспертов" о недопустимости государства давать неправдивую информацию по поводу чьей-либо смерти? Отнюдь. Далее газета напоминала, что в ноябре 1981 года сотрудники правоохранительных органов США, докладывая о результатах расследования покушения на президента Рональда Рейгана, тоже говорили о пяти террористах, которые прошли подготовку в Ливии. То есть издание проводит параллель между покушением на Бакуша и покушением на Рейгана. Им и в голову не пришло рассказывать, что Баккуш больше не жертва преступления, потому что он принял участие в спецоперации египетских спецслужб, которые подделали его смерть.

Разоблачение ливийского полковника как заказчика убийства политического оппонента произошло 17 ноября 1984 года, в день неофициального визита Каддафи на Мальту. А уже 30 ноября 1984 года произошло убийство лидера Индии Индиры Ганди, о чем предупреждали египетские спецслужбы. Поэтому проведенная в Каире спецоперация еще долго была предметом международного внимания. Журналисты проверяли "ливийский след", а не придумывали нелепых правил поведения для жертв заказного покушения.

Чем же таким журналистика времен холодной войны отличается от журналистики войны гибридной? Может тем, что опасность от соседства с неадекватной страной-убийцей чувствуют не все ценители стандартов? Может тем, что это не их детей может оставить без родителей заказчик, который пользуется бюджетом и возможностями страны-террориста?

От всей этой истории с негодованием от не убийства Аркадия Бабченка попахивает самовлюбленностью и цинизмом.

Международные организации, экспертные круги говорят нам о недопустимости спасения журналиста методами, которые являются приемлемыми для спасения домохозяек. Интернет пестрит примерами имитаций смерти, что их проводят правоохранители США, Европы, России и Украины. Но профессиональные жрецы стандартов заставляют именно Аркадия Бабченко проводить пресс-конференции на тему: "Простите, что живой".

Известные журналисты крушат свои репутации, утверждая, что есть какие-то методы спасения жизни именно журналистов, которые недопустимы для цивилизованной страны. Но на самом деле, как дикари, ведут себя именно они. Именно это их больше не интересует ни спасенная жизнь коллеги, ни право каждого человека быть защищенным от коварного нападения страны-агрессора, ни результаты расследования заказного убийства вплоть до разоблачения заказчика в соседнем государстве.

Их больше не интересует правда, доказательство, наказанное зло. Поэтому международная реакция на спасенную жизнь Аркадия Бабченко ясно показала, что первой жертвой мировой гибридной войны стала журналистика и профессиональная экспертиза.

