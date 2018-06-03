Криушенко: В играх против Венгрии и Финляндии будем играть на победу 3 3.06.2018, 15:45

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сборная Беларуси сыграет с Венгрией 6 июня, с Финляндией - 9 июня.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал «Прессболу» о подготовке к товарищеским матчам с командами Венгрии и Финляндии.

- Какие задачи перед командой на текущем тренировочном сборе?

– Пока в команде 11 человек из 23-х. В понедельник приедут еще двое: Шикавка и Павловец. Остальные — из брестского «Динамо» и БАТЭ — в воскресенье утром. Задачи остаются прежними. Будем наигрывать модель, игровую систему. Вызвали и новых ребят из молодежной сборной, лучшего бомбардира чемпионата Беларуси. Хотим посмотреть, как они впишутся. Ну и, разумеется, в ближайших играх будем играть на победу. Впрочем, как и всегда.

- Матчи с венграми и финнами — хорошая проверка?

– Считаю, что они крепкие европейские команды. Проверка действительно будет хорошей, – сказал Криушенко.

6 июня на стадионе ОСК «Брестский» сборная Беларуси сыграет с Венгрией. 9 июня команда Криушенко на выезде сыграет с Финляндией.