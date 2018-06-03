Столтенберг: НАТО не станет защищать Израиль в случае его войны с Ираном 1 3.06.2018, 15:53

Йенс Столтенберг

Столтенберг подчеркнул, что Израиль – партнер НАТО, а не член Альянса.

НАТО не будет защищать Израиль в случае его военного противостояния с Ираном. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает gordonua.com.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности, которые касаются стран – членов НАТО, не распространяются на Израиль.

Столтенберг напомнил, что Израиль – партнер Альянса, а не член.

По его словам, НАТО не принимает участия в конфликтах на Ближнем Востоке.

8 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран разворачивает в Сирии оружие, чтобы угрожать Израилю.

10 мая сирийское государственное агентство SANA сообщило, что израильские военные выпустили ракеты по территории Сирии после сообщений об обстреле оттуда Голанских высот иранскими силами.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что ЦАХАЛ повредил "почти все" объекты военной инфраструктуры Ирана в Сирии.