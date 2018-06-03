Фотофакт: Могилевская милиция совсем не знает белорусский язык 3.06.2018, 15:59

Ответ сотрудника Ленинского РОВД города Могилева шокировал фрилансера.

Хочется надеяться, что ловить преступников у сотрудников Ленинского РОВД г. Могилева получается лучше, чем преследовать журналистов за их деятельность и отвечать за свои слова, пишет mspring.online.

Фрилансер Алина Скребунова, которую оштрафовали на 50 базовых величин за незаконную журналистскую деятельность, на прошлой неделе дважды пожаловалась в милицию на брутальные действия сотрудников Ленинского РОВД.

Первая жалоба девушки касалась попыток незаконного проникновения в её жилище. Вторая – жесткого задержания около квартиры для доставки в Ленинский РОВД только для того, чтобы ей вручили повестку на следующий день.

Отчитался за подчиненных временно исполняющий обязанности замначальника райотдела Александр Пушин. Он прислал Скребуновой два практически идентичных ответа. Идентичных и красных от ошибок. Мы просто приводим скан текста его ответа.

Фото: mspring.online

Фото: mspring.online

Мы не учителя белорусского языка, так что, возможно, и мы где-то ошиблись – просим обозначать в комментариях.