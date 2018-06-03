Витебляне присоединились к мировой акции #FreeSentsov 3.06.2018, 16:23

Фото: vitebskspring.org

Украинский политзаключенный голодает с 14 мая.

Акции в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, который с 14 мая голодает в российской исправительной колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкого автономного округа), проходили 1 и 2 мая во всем мире. Не остались в стороне и жители Витебска, передает vitebskspring.org.

Чтобы поддержать Сенцова и других политических заключенных из Украины, оказавшихся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, витебские правозащитники, общественные активисты и журналисты сделали свои фото с хэштегом #FreeSentsov.

Выразить солидарность и поддержку голодающему - не единственная цель акции.

«Мы также хотим продемонстрировать правительству России нашу обеспокоенность судьбой украинских активистов, находящихся за решеткой, - говорит один из участников акции правозащитник Леонид Светик. - Решения российских судов касательно Олега Сенцова и многих других украинских граждан были политически мотивированными. Они оказались в неволе из-за своих общественных взглядов. Мы надеемся, что эта акция подтолкнет российское правительство изменить свою позицию, что до украинских политзаключенных, в результате их уголовные дела будут пересмотрены, и они выйдут на свободу».

Фото: vitebskspring.org

Фото: vitebskspring.org

Фото: vitebskspring.org

Фото: vitebskspring.org