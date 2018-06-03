Apple патентует усиленное стекло для новых смартфонов 3.06.2018, 16:30

Стекло будет усилено за счет вживленных нитей из стекловолокна.

Самым дорогим компонентом современных смартфонов является дисплей, особенно ощущают этот момент пользователи iPhone, пишет ilenta.com.

Купертиновская компания зарегистрировала патент, в котором описывается стекло с «усиленной прочностью», которое будет использовано в будущих iPhone и iPad.

В документе говорится, что такое стекло сможет существенно продлить жизнь дисплею смартфона или планшета. Из чего можно предположить, что в ассортименте купертиновцев появится фирменное защитное стекло, либо оно будет покрывать дисплей и камеры будущих новинок изначально.

Стекло будет усилено за счёт вживлённых нитей из стекловолокна, которые, располагаясь в виде решётки, играют роль своеобразного «каркаса». Оно получит сапфировое напыление, придающее дополнительную жёсткость.