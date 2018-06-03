Наследники путинской элиты – кто они? 3.06.2018, 16:37

Как работают социальные лифты в путинской России? Ответ – никак.

Они не работают, обычным людям не светит ничего. Во власть путинская элита уже делегирует своих отпрысков, передавая по наследству не только накопленные тяжелым трудом за 18 лет правления Путина богатства, но и фактическое управление страной, пишет «Эхо Москвы». Что это – обычный феодализм или естественный ход развития суверенной демократии?

Оцените перечень тех, кому действительно хорошо живется на Руси:

• старший вице-президент «Ростелеком» Владимир Кириенко – сын первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко.

• президент компании «Алроса» Сергей Иванов – сын бывшего секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Иванова, одного из ближайших соратников Путина.

• председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук – сын олигарха, председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука.

• сразу двое маленьких Патрушевых: вице-президент «Газпром нефти» Андрей Патрушев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – сыновья Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности РФ, бывшего директора ФСБ. Боже, какие талантливые дети!

• вице-президент Объединенной Авиастроительной корпорации Алексей Рогозин – сын бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, нынешнего главы «Роскосмоса».

• опять два талантливых ребёнка, на этот раз Фрадковы: заместитель управляющего делами президента Павел Фрадков и глава временной администрации «Промсвязьбанка» Петр Фрадков – сыновья Михаила Фрадкова, бывшего премьер-министра и главы Службы Внешней Разведки.

• врио главы ЯНАО Дмитрий Артюхов – сын вице-спикера Тюменской облдумы и секретаря политсовета тюменского отделения «Единой России».

• председатель правления ФСК Муров Андрей – сын бывшего главы ФСО, главного охранника Путина Евгения Мурова.

Пока писали пост, вспомнили хороший и жизненный анекдот:

– Может ли сын генерала стать тоже генералом?

– Да, конечно может.

– А может ли сын генерала стать маршалом?

– Нет, не может. У маршала есть свои дети.