Кто будет руководить Италией? 1 Виктория Вдовиченко, «Европейская правда»

3.06.2018, 16:50

Чего стоит ждать от кабинета популистов в Италии.

Итальянцы точно запомнят канун своего национального праздника, Дня Республики, поскольку политики подготовили к нему сюрприз. Коалиция "Лиги" и "Движения 5 звезд", которую большинство местных СМИ уже "похоронили", неожиданно отказалась от досрочных выборов и сформировала новое правительство во главе с премьером Джузеппе Конте. Президент Маттарелла поздно ночью дал согласие на его назначение.

Министрами так называемого "желто-зеленого правительства" (по партийным цветам "Движения" и "Лиги" соответственно) стали лидеры этих антисистемных партий Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини и еще 16 кандидатов, выдвинутых этими партиями.

Министерство иностранных дел возглавил выдвиженец ультраправой "Лиги", что вряд ли является хорошим сигналом для Украины

Но главной неожиданностью стало то, что в состав правительства вошел скандально известный Паоло Савона. Политик, прославившийся публичными сравнениями Ангелы Меркель с Гитлером и намерениями вывести Италию из ЕС, стал министром по делам Евросоюза!

Президент Италии, который перед тем заблокировал создание правительства именно из-за кандидатуры Савоны, теперь почему-то согласился на его назначение.

Тернистый путь или "большой сговор"

На коалиционные переговоры после парламентских выборов Италии понадобилось 87 дней. В напряженной борьбе победили популисты.

О том, что 31 мая ожидается что-то серьезное, свидетельствовало то, что большинство политиков отменили свои запланированные поездки в регионы в рамках подготовки к местным выборам. Свои планы скорректировали лидеры "Лиги" и "Движения 5 звезд", а также лидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджия Мелони.

К политическим кульбитам стране не привыкать.

Только за последнюю неделю Италия трижды меняла свою линию в отношении правительства.

Сначала, 27 мая, президент отказался утверждать коалиционное правительство, возражая против назначения скандального кандидата Савоны министром экономики и финансов. Далее официальный претендент в премьеры от "Лиги" и "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте вообще отказался формировать правительство и вышел из политического процесса.

Президент Маттарелла взамен предложил назначить "технического" премьера, Карло Коттарелли. Тот даже начал составлять список министров. Кроме того, у президента Италии нет возможности гарантировать назначение правительства, которое он выбрал: его должен поддержать парламент, а это было маловероятно.

В ответ лидеры коалиции взялись угрожать импичментом Маттарелле, понимая, что результат новых выборов может быть непредсказуемым и они могут потерять свою первую возможность войти во власть...

Но 30 мая риторика политиков неожиданно изменилась на противоположную.

"Мы готовы сотрудничать с президентом Маттареллой, мы не поддерживаем его импичмент", – написал Ди Майо в Twitter. А Джорджия Мелони согласилась усилить союз между "Лигой" и "Движением 5 звезд", хотя в конце концов ее так и не взяли в команду.

В четверг "старый новый кандидат в премьеры" Джузеппе Конте не появился во флорентийском университете, где должен был читать лекции – он уехал в Рим, где сформировал наскоро восстановленное правительство.

Похоже, на тот момент договоренность с президентом уже была достигнута. Поэтому Маттарелла очень быстро утвердил состав кабинета.

Есть смысл рассчитывать, что вскоре парламент проголосует за утверждение правительства. Планируют воздержаться от голосования "Братья Италии". "Нет" обещают сказать партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", Демпартия и маленькая партия "Свободные и равные".

Но так как у "Движения" и "Лиги" есть убедительное большинство в обеих палатах, поддержка других сил им и не нужна.

Кто будет руководить Италией?

"Желто-зеленое" правительство Италии возглавит "технически-политический" премьер, и это – новая политическая техника для страны (с этой коалицией итальянская политика, наверное, увидит немало таких техник).

Дело в том, что по итальянской традиции премьером всегда становился лидер правящей или коалиционной партии. На этот раз оба лидера, от "Движения" и от "Лиги", не хотели уступать друг другу, а потому согласились на нейтрального кандидата, но выдвиженца "5 звезд"

Среди министров – восемь кандидатур от "Движения 5 звезд", семь министров и секретарь правительства – от "Лиги", а также два "нейтральных" или "технически избранных", которые будут занимать должности министра экономики и финансов (Джованни Триа), а также министра иностранных дел (Энцо Моаверо Миланези). Хотя последний был предложен именно "Лигой".

Но вернемся к премьеру Джузеппе Конте.

Магистр права, о котором ЕП писала ранее, получил известность лишь в последние недели, а скандальную известность – еще позже.

Когда коалиция выдвинула его в премьеры, СМИ нашли неправдивые сведения в резюме кандидата.

Журналисты сделали запрос в Нью-Йоркский университет, который указывался как место обучения будущего премьера. Американцы ответили, что у них не было студента или доцента с таким именем и фамилией.

Стиль, подходы и тактика управления нового руководителя правительства Италии остаются загадкой для наблюдателей, которая взамен отмечают недостаток политического опыта. Ведь Конте очень скоро придется проводить сложные переговоры о бюджетном дефиците в Италии, спорить с Ангелой Меркель и т.п.

Заместителями премьера, которые при необходимости смогут выполнять его роль, станут лично лидеры "Движения 5 звезд" и "Лиги", Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини. Первый возглавит также министерство труда и развития, второй – станет главой МВД.

Министром иностранных дел станет Энцо Моаверо Миланези (формально независимый, чуть ниже мы подробно расскажем о нем), министром обороны – Элизабетта Трента ("5 звезд"), министром по вопросам ЕС – Паоло Савона ("Лига"), министром здравоохранения – Джулия Грилло ("5 звезд"), министром инфраструктуры – Данило Тонинелли ("5 звезд"); министром образования – Марко Буссетти ("5 звезд").

А министерство экономики и финансов, борьба за которое привела к политическим кульбитам и чуть ли не к роспуску парламента, возглавит Джованни Триа.

Несмотря на то, что новая власть Италии не скрывает своих евроскептических настроений, важно понять, какую политику планирует продвигать новый министр.

Профессор политической экономики и декан экономического факультета одного из университетов Рима, Джованни Триа вроде бы и не поддерживает выход страны из еврозоны. В 2017 году он заявлял, что выход из "еврозоны" навредит Италии: "Нет никакой причины считать, что выход из евро является панацеей от всех бед".

Но в то же время он утверждает, что из еврозоны должна выйти Германия!

По мнению будущего министра, положительное сальдо торгового баланса Германии несовместимо с режимом фиксированного валютного курса в еврозоне и требует, по крайней мере, перехода к системе фиксированных и регулируемых валютных курсов в ЕС. "Это – мой серьезный экономический анализ, а не шутки антиевропейских политиков".

Что касается внутренних вопросов, то экономист поддерживает отход от действующей в Италии прогрессивной системы налогообложения и установление единого процента налоговой ставки независимо от величины дохода налогоплательщика.

Иностранные дела и другие назначения

Для Украины самое интересное, кто возглавит итальянское министерство иностранных дел.

Это назначение, к счастью, не выглядит катастрофическим.

Кандидат на пост главы МИД Энцо Моаверо Миланези проявил себя как блестящий дипломат с 20-летним опытом переговоров с Брюсселем. Он был министром по вопросам ЕС в "технических", "антикризисных" правительствах Марио Монти и Энрико Летты и советником Еврокомиссии по вопросам единого рынка ЕС.

При этом, как и полагается министру такого правительства, он в свое время критиковал Брюссель за то, что некоторые из его директив противоречили национальным итальянским интересам.

Моаверо Миланези – известный переговорщик, особенность стиля которого – всегда присутствовать на всех этапах подготовительной работы. Эта политическая фигура точно гарантирует "Лиге" и "Движению 5 звезд", что правительство будет на постоянном прямой связи с Брюсселем.

А внешнеполитических вызовов Италию ждет немало. Уже в начале лета, 8-9 июня, состоится саммит "Большой семерки" в Канаде. В конце июня – саммит ЕС. А 11 июля – саммит НАТО.

Вы не найдете публичных заявлений этого технократа по Крыму, Донбассу или РФ.

Вероятнее всего, МИД Италии также подготовился к "журналистским аппетитам" и не будет разглашать позицию нового главы до ее официального согласования с партийной линией "желто-зеленых".

Что же касается позиции ЕС по миграции, то новоизбранный министр иностранных дел Италии высказывается так: "Сейчас у Евросоюза нет операционных, институциональных и контролирующих инструментов для решения проблемы миграции, а его механизм дотаций – совершенно недостаточен". И подчеркивает, что именно за национальными правительствами остается та ответственность, которая позволит успешно решить проблему мигрантов.

Кресла министра обороны и здравоохранения займут женщины, представительницы "Движения 5 звезд". Первая – Элизабетта Трента, журналист и профессор, имеющий опыт работы политического советника МИД по Ираку, советника министерства обороны по вопросам Ливана и в миссии UNIFIL, где она отвечала за проект реинтеграции бывших комбатантов в Ливии.

"Прежде всего я – программный менеджер, поскольку двадцать лет занималась проектами сотрудничества в постконфликтных регионах", – объясняет она.

Второе министерство возглавит Джулия Грилло, эксперт по судебной медицине, представительница "Движения 5 звезд" в Палате депутатов. Несмотря на совпадение фамилии с основателем "Движения" Беппе Грилло, между ними нет никакого родства. Она – одна из первых женщин, которые прошли в итальянский парламент от "Движения" еще в 2013 году.

Надолго ли это?

"Рычать, но не кусать" – такой, скорее всего, станет магистральная политическая линия этого популистского и антисистемного правительства. В первую очередь это будет касаться отношений Италии и ЕС.

Но это никуда не денет проблему политической и институциональной слабости, которая остается "ахиллесовой пятой" Италии с 90-х годов ХХ века.

По примеру риторики Виктора Орбана в Венгрии, итальянские политики, несомненно, будут часто критиковать ЕС.

Народную поддержку популистам обеспечат их предыдущие обещания по сокращению налогов и перераспределению миграционных потоков. А она им наверняка понадобится.

Политику этого правительства по многим вопросам (в том числе по санкциям, что особенно важно для Украины) крайне сложно спрогнозировать заранее. Слишком различны интересы партий коалиции и слишком сложное положение сейчас в Италии.

Хотя в определенной степени это является национальной особенностью итальянцев, проявляясь как во внутренней, так и во внешней политике. Как нельзя лучше ее характеризует выражение писателя Эннио Флайяно: "В Италии кратчайший путь между двумя точками – это не прямая линия, а орнамент, арабески".

Виктория Вдовиченко, «Европейская правда»