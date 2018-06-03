закрыть
3 июня 2018, воскресенье, 17:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Российская армия: больше лает, чем кусает

  • 3.06.2018, 17:05

РФ пока еще очень далеко до того, чтобы одержать победу над более крупным противником из ее весовой категории.

9 мая на параде в честь Дня Победы в Москве российские вооруженные силы впервые показали беспилотные летательные аппараты. По Красной площади провезли разведывательные дроны «Корсар», оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы, а также робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» и беспилотный танк «Уран-9». Также впервые над ней пролетели многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 и самолеты МиГ-31, оснащенные новыми гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал», пишет The National Interest (перевод - inosmi.ru).

Во многом празднования 9 мая 2018 года показали, что ждет российские вооруженные силы в связи с принятием недавно новой Государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы. Эта программа придет на смену своей предшественнице — ГПВ-2020.

Закупки, модернизация и разработка новой военной техники в рамках ГПВ-2020 сыграли важную роль в преобразовании российских вооруженных сил, поскольку те впервые после распада Советского Союза получили значительное количество нового и модернизированного оружия. Ожидается, что ГПВ-2027 будет развивать тот успех, который был достигнут в рамках предыдущей программы, и укрепит российские вооруженные силы.

ГПВ-2027 установит ориентиры и будет направлять работу по закупке военной техники и по модернизации вооруженных сил. Скорее всего, она будет сосредоточена на возможностях по проецированию силы, на мобильности войск и их готовности к переброске, на материально-техническом обеспечении армии, а также на укреплении систем командования и управления. Дополнительное внимание будет уделено вопросам стандартизации и оптимизации существующих систем. ГПВ-2027 должна дать российской оборонной промышленности возможность ускорить и оптимизировать приоритетные технические разработки для вооруженных сил. Важную роль в этой программе будут играть современные системы ПВО, а также совершенствование потенциала сдерживания и воспрещения доступа.

Как показал парад 9 мая, государственный оборонный заказ в рамках ГПВ-2027 несомненно будет сосредоточен на высокоточных управляемых боеприпасах, автономных системах, военной робототехнике и средствах радиоэлектронной борьбы. Все это определит будущее российского военного потенциала на 2020-е годы и далее. Для перевода российских вооруженных сил в 21-й век и для обеспечения их соответствия современным вызовам потребуются постоянные капиталовложения в модернизационные усилия, а также в военные исследования и разработки.

Но оборонная промышленность сталкивается с долговременными проблемами, которые будут влиять на ход реализации ГПВ-2027. Эти проблемы вызваны тем, что Россия не в состоянии модернизировать производственный потенциал военной промышленности, что там снижается качество военных исследований и разработок, существуют структурные недостатки внутри военно-промышленного комплекса, такие как низкая производительность труда и слабые механизмы контроля качества. Между тем, внешние факторы, относящиеся к опыту боевых действий в Сирии и на Украине, а также негативные последствия от международных санкций против оборонной промышленности грозят помешать реализации ГПВ-2027.

Но, несмотря на эти вызовы, российские вооруженные силы в 2027 году будут вооружены и оснащены намного лучше, чем сегодня. В рамках программы ГПВ-2020 они получили большое количество современной боевой техники. Наибольший успех достигнут в поставках систем, основанных на советских разработках, таких как танк Т-90, серия истребителей и штурмовиков Су, а также дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка».

Тем не менее, темпы вероятной российской модернизации не следует переоценивать. Да, Москва может добиться некоторых успехов в создании техники нового поколения, однако сдерживающие факторы в оборонно-промышленном комплексе, скорее всего, помешают ей наладить серийное производство по-настоящему современных систем вооружений всех типов. Некоторые системы, такие как С-400 и «Искандер», будут поставляться в войска в значительных количествах. Другие же образцы вооружений, такие как семейство бронированных машин «Армата», истребители Су-57 и субмарины проекта «Ясень-М» вероятнее всего будут поступать в войска малыми партиями. В результате вооруженные силы будут вынуждены довольствоваться смесью из старой техники, модернизированных советских систем и новых современных образцов.

Согласно имеющейся информации, на ГПВ-2027 суммарно выделено 19 триллионов рублей. В качестве заголовка в газете эта цифра впечатляет, особенно из-за того, что она близка к ассигнованиям на ГПВ-2020. Но рубль в 2018 году стоит почти вдвое меньше, чем в 2010-м, когда ГПВ-2020 вступила в силу. Таким образом, в реальном финансовом выражении ГПВ-2027 далеко не так амбициозна, как программа-предшественница. Это значит, что если Россия сможет поддерживать годовые темпы экономического роста в два процента, то у государства будет возможность профинансировать новую государственную программу вооружения, не создавая чрезмерную нагрузку на экономику в целом. Но нынешние планы расходов в рамках федерального бюджета на 2018-2020 годы указывают на то, что доля военных ассигнований в ВВП будет устойчиво сокращаться.

Налицо явный парадокс. С одной стороны, высокопоставленные российские руководители, включая президента, публично заявляют о наличии у России новых и самых современных образцов вооружений, а с другой, планы расходов свидетельствуют о том, что бремя военных затрат в начале 2020-х годов должно снизиться.

Но разобраться в этих противоречивых фактах несложно. Официальные заявления о военной модернизации, и в частности о создании новых систем стратегического оружия, могут вызвать тревогу у некоторых обозревателей, однако детальный анализ производственных возможностей России в оборонной сфере говорит о том, что амбиции у Кремля намного скромнее.

С учетом существующих экономических трудностей и стремления руководства избежать чрезмерных затрат на военное строительство не может быть и речи о масштабном производстве в военно-промышленном секторе, сопоставимом с гонкой вооружений. Россия наверняка будет чувствовать себя увереннее, зная, что может защитить себя и отстоять свои интересы возле собственных границ. Но Москве пока еще очень далеко до того, чтобы одержать победу над более крупным и лучше оснащенным противником из ее весовой категории.


популярное за неделю

Мнение

Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский