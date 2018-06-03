Белорус уехал в Корею и стал ведущим инженером в Samsung 3 3.06.2018, 18:04

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Фото: dev.by

Белорус рассказал, как на его глазах менялась страна и увеличивался рост среднестатистического корейца.

Карьера Алексея Иванюковича началась в компании Samsung Electronic 10 лет назад, когда он вместе с женой поехал на работу в Корею. Сейчас он ведущий инженер в Semiconductor R&D центрe и занимается разработкой новых полупроводниковых технологий. В интервью dev.by он рассказал о том, как ему работается бок о бок с трудолюбивой нацией, как на его глазах менялась страна и увеличивался рост среднестатистического корейца.

Фото: dev.by

Мир открыт, когда ты молодой и задиристый

Белорус закончил факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ. После аспирантуры и непродолжительной работы в Академии наук он переехал в Корею и уже почти 10 лет работает в Samsung Electronics. В южнокорейской компании он отвечает за компьютерное моделирование технических процессов производства полупроводников.

— Мир открыт, особенно когда ты молодой и задиристый, — рассказывает белорус из Кёнгидо. — Конечно, в Академии наук есть умные люди и интересные проекты, но финансирование на тот момент было, мягко говоря, несерьёзным.

Samsung регулярно проводит рекрутинговую кампанию. Узнав про ярмарку вакансий, которую в 2005 году компания проводила в Москве, я без особых ожиданий, скорее из интереса, а не желания куда-то уехать, отправил своё резюме. Меня пригласили в московский R&D центр, там на семинаре рассказали про компанию и провели 20-минутное интервью.

Через неделю позвонили и пригласили на второй этап, где спрашивали уже более предметно: понимаю ли я процессы и технологии, связанные с производством полупроводников и дизайна микросхем. Тестировали меня скорее на адекватность и соответствие тому, что написано в резюме. Умение программировать не проверяли, но подразумевалось, что это базовый навык.

На оффер, сделанный мне после этого визита, я отказал из-за работы над диссертацией, но попросил взять меня на двухмесячную стажировку. А спустя два года поехал на полуторагодовой контракт, а потом ещё один и т.д.

Samsung: от электроники до строительства

— Увиденное во время стажировки превзошло все мои ожидания. Заводы, инфраструктура, технологии — всё было необычно. Насколько мне известно, Samsung обеспечивает почти четверть экономики Кореи. Компания разбита на бизнес юниты, которые взаимодействуют между собой.

Фото: dev.by

Одни проектируют микросхемы, другие их производят, третьи разрабатывают оборудование для производства. В Samsung Group несколько десятков абсолютно разных компаний в электронике, медицине, фармацевтике, страховании, строительстве, кораблестроении и пр.

Ежегодно у нас проходит своего рода выставка «народного хозяйства», на которой представляют новые, часто секретные, разработки компании. Samsung безусловный лидер на рынке памяти. Больше половины чипов для SSD-накопителей и DRAM в мире делают на наших заводах. Компания вкладывает большие инвестиции в разработку технологий и строительство заводов. Например, в новую производственную линию в Пьёнтэке вложено порядка $20 млрд.

В Корее основные инженерные и производственные кластеры Samsung Electronics располагаются на небольшом расстоянии друг от друга, что упрощает коммуникацию и логистику. А вообще, исследовательские центры и заводы Samsung размещены по всему миру.

Одна из основных задач нашего исследовательского центра — разработка новых поколений технологических процессов производства полупроводниковых микросхем. Отдел, в котором я работаю, называется CAE (Computer-aided engineering). Он достаточно большой и тоже разбит на юниты.

Кто-то в нём разрабатывает софт для моделирования, кто-то оптимизирует техпроцессы и структуры приборов, кто-то отвечает за поддержку и наращивание вычислительных мощностей, кто-то — за внедрение технологий AI в исследованиях или на производствах.

Я, например, занимаюсь TCAD моделированием. Работал над разными логическими транзисторами, пикселями в сенсорах мобильных камер, дискретными силовыми приборами и пр. В мои задачи входит построение виртуальной модели с учётом всех технологических рецептов и оптимизация структуры и процессов их производства.

Что хорошо для компании, то хорошо и для сотрудников

Как мне показалось, Samsung живёт по закону кризиса. Мы всегда находимся на его пороге: то выходим из него, то опять входим. Регулярно СЕО рассылает письма сотрудникам с финансовым отчётом компании и прогнозом на будущее. Всегда в этих письмах примерно одинаковый посыл — расслабляться нельзя, нужно больше вкладываться. При этом почти каждый квартальный отчёт показывает рекордную прибыль.

Фото: dev.by

«То, что хорошо для компании, хорошо и для тебя», — в целом такое мировоззрение здесь очень популярно.

В Samsung большое внимание уделяется безопасности информации. Поэтому, например, камера в моём мобильном телефоне заклеена, флешки приносить на работу нельзя.

Территория компании хорошо обустроена. Комплексы выглядят как ботанический сад: поют птицы, растут цветы, можно пройтись по лесу в обеденный перерыв. Компания обеспечивает транспорт до работы и горячее питание. Есть комната, где можно поспать, но она не пользуется спросом.

Один раз в году можно привезти на работу семью. В этот день на территории компании устраивают веселье.

Как менялась Корея: с 80 рабочих часов в неделю до 52

Когда я только приехал в эту страну, при входе в офисное здание у турникетов сотрудников встречали девушки и, кланяясь, говорили «здравствуйте». Была очень строгая дисциплина (система учёта времени) и развит hard-working — по 80 часов в неделю. Уйти с работы раньше начальства было неприлично.

Сейчас обратный тренд: сокращать стресс и поощрять креатив. У сотрудников стало больше свободного рабочего времени. Недавно приняли закон, запрещающий работать более 52 часов в неделю.

Ещё 10 лет назад увидеть иностранца на улице для корейцев было диковинкой. Люди подходили, внимательно рассматривали его и трогали. После череды жалоб на это была проведена образовательная кампания по ТВ о культурных различиях народов и даны рекомендации, как не стоит себя вести с гостями страны. Сейчас такого проявления эмоций уже не встретишь.

На мой взгляд, за последнее десятилетие корейцы даже подросли. Когда я только приехал, то был на голову выше всех, а сейчас только на полголовы. Встретить корейца ростом 190 см — уже не нонсенс. Хорошее питание, спорт, образование — и люди начали расти. Говорят, разница в росте между жителями Северной и Южной Кореи составляет около 10 см.

Фото: dev.by

Исторически Корея существует между двух огней: Японией и Китаем. Из-за этого здесь часто были конфликты, притеснения коренных жителей. Также давление оказывали Запад и Россия. Но Корея, в 1960-е одна из беднейших стран в регионе, выбрала свой курс и начала быстро развиваться. В корейской культуре «мы» во всех аспектах важнее «я». Эффективная работа, нацеленная на общее благо, довольно быстро стала приносить экономический результат в масштабах страны.

Сейчас это технологичная и инновационная страна. В аэропортах роботы развозят багажи, на футбольных полях работают роботы-косилки. Поезда ходят без машинистов. Скоростные поезда очень классные, развивают скорость за 300 км/час. Uber’а в Корее нет, но есть похожие локальные сервисы.

Я уже два года почти не держу в руках пластиковой карточки и наличных денег, оплачиваю всё телефоном, касаясь терминала. В больших гипермаркетах есть несколько касс с самообслуживанием. Почти во всех магазинах можно оформить бесплатную доставку. Также очень развита интернет-торговля. Чтобы не оставлять посылки под дверью, курьеры обычно кладут их в специальные ящики, и на телефон отправляют SMS с сообщением о доставке.

Прессинг, но с правом на ошибку

В Корее есть целые кварталы офисных зданий, где прижились ИТ-кластеры, стартапы и пр. Много иностранных и местных компаний, которые работают на мировой и/или азиатский рынок.

Корейцы очень трудолюбивый народ, много сил вкладывают в решение даже простейших задач. Раньше была популярна культура — посмотри и сделай лучше. Сейчас корейцы уже во многих областях лидеры, поэтому смотреть некуда, приходится самим придумывать. Также они очень послушные и исполнительные.

Фото: dev.by

Прессинг в компании небольшой есть, много работы должно быть сделано в срок и качественно. Но в то же время не принято сильно наказывать за ошибки. Например, внутреннее расследование нашумевшего инцидента с аккумуляторами в Samsung Galaxy Note 7 привело скорее к повышению требований к QA, а не массовому увольнению или наказанию.

Много внимания уделяют развитию сотрудников, регулярно проводят различные лекции, обучающие семинары и тренинги. Карьерный рост и базовая зарплата сотрудника зависят от годовой оценки — рейтинга, который составляется по результатам его работы.

В полупроводниковой индустрии компании очень чувствительны к секретности информации как технической, так и маркетинговой. Поэтому уйти в конкурентную организацию без временно «карантина» не получится. Каждый год я продлеваю контракт на минимальный срок (просто мне так удобно).

Преподаватели ведут блоги и не сравнивают детей

Сын мой ходит в корейский детсад, а дочь учится в международной школе. Оценки там не ставят, поскольку нет традиции напрямую сравнивать детей: ты лучше, а ты хуже. Много уроков корейцы проводят на полу и на открытом воздухе (и не важно, что на улице может идти дождь).

Преподаватели ведут блог, в котором рассказывают, что дети изучают, снимают видео и присылают родителям. У нас есть школьное мобильное приложение с доступом к информации о наших детях. Обучение в таких международных школах во всех странах довольно дорогое, приблизительно $20 тысяч в год.

Фото: dev.by

Для иностранцев все сады платные: от $400 до $1000 в месяц. Корейское правительство спонсирует сады только своим гражданам.

Многие корейские вузы находятся в топах международных рейтингов. Есть разные правительственные или вузовские программы грантов, и многие белорусы приезжают сюда по обмену.

Баня в сезон дождей и корейские изыски

В целом Корея комфортная для жизни страна. Она небольшая, со всех сторон её омывает море: час или два на машине — и ты на пляже. Очень интересно наблюдать за приливами и отливами. После отлива на пляже появляется много живности: крабы, разнообразная рыбёшка в лужах. Также в Корее на удивление много птиц: белые и серые цапли, фазаны, поющие по утрам.

Правда, есть и небольшие минусы. Самое неприятное — воздух по весне. Из Китая ветрами приносит смог, и тогда тяжело дышать. В помещениях устанавливают приборы, которые фильтруют воздух. Популярны приложения, показывающие, как смог распространяется по территории. Немного утомляет и жара в сезон дождей. Выходишь из аэропорта — и сразу попадаешь в баню.

На мой взгляд, в Корее достаточно здоровое питание. McDonald’s не пользуется популярностью. Мясо и молочные продукты привозят из Австралии. Продукты корейского производства тоже есть, но они значительно дороже.

Фото: dev.by

Корейская еда первое время казалась суперострой, но мне нравилось. В национальных блюдах много мяса, его жарят прямо на улице в жаровне. Популярны морепродукты с рисом, макароны со льдом, пельмени с разными начинками. Из необычного — личинки в чанах, пахнущие хитином. Такие изыски уже вытесняются из города, найти их можно разве что в туристических местах.

Кредит на залог

Съём жилья в Корее достаточно специфический. Традиционно вносят залог, который при съезде возвращают в полном объёме. Обычно он составляет 50-70 процентов стоимости квартиры (на такой залог приходится брать кредит). Но сейчас более популярны небольшие залоги плюс ежемесячная плата. Стоимость коммуналки зимой — $350-400, летом — $150-200.

Налог в Корее рассчитывается по прогрессивной шкале. Если мало зарабатываешь, то почти ничего не платишь. Если годовой доход, скажем, $100 тысяч, то с него платишь примерно 15 процентов, всё что свыше — 40. (есть градация и с меньшим годовым доходом), плюс страховка 3-6 процента.

Общественный транспорт курсирует достаточно хорошо, для него на трассе выделена отдельная полоса. Поэтому, если в городе пробки, то это не сильно отразится на работе автобусов.

Фото: dev.by

На медицину государство тратит большие средства. Она здесь очень технологичная и продвинутая. Развит медицинский туризм, сюда приезжают лечиться люди из Австралии, США и не только.

Но корейцы, похоже, стараются не доводить дело до обращений к врачу и ведут здоровый образ жизни. Зимой — лыжи, летом — велосипеды, рафтинг, фишинг, кемпинг — кому что нравится. Также развита культура посещения саун, мы регулярно ходим туда оздоровляться. Народ здесь мало в чём себя ограничивает. Это раньше корейцы редко выезжали из страны, а сейчас свободно путешествуют по миру.