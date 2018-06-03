Financial Times: Олигархов Лондонграда заставляют возвращаться в объятия России 8 3.06.2018, 18:10

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По-настоящему в трудной ситуации находятся российские олигархи.

Поскольку отношения Запада с Москвой все больше ухудшаются, в Великобритании звучат призывы предпринять какие-то меры, чтобы решать проблему с олигархами. «Мы отслеживаем эти деньги и займемся ними», — клятвенно заверил министр иностранных дел Борис Джонсон после инцидента с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, пишет Financial Times (перевод - inosmi.ru).

Группа депутатов британского парламента особо «отметила» юридическую фирму «Линклейтерс» (Linklaters), которая помогала размещать в Лондоне акции компании En+, принадлежавшей находящемуся под санкциями олигарху Олегу Дерипаске, и призвала принять жесткие меры в отношении «коррумпированных» магнатов, связанных с Кремлем.

Но по-настоящему в трудной ситуации, возможно, находятся сами олигархи. Когда-то они были идеальными посредниками между Россией и Западом. Эти реальные люди, которые служили «прообразом» персонажа, отмывающего деньги мафии в шпионском романе Джона Ле Карре (John le Carré) «Такой же предатель, как и мы» (Our Kind of Traitor), не считали парадоксом отправку своих детей в Итон. У британских политиков не было никаких сомнений, когда они гостили у этих олигархов на яхтах или оказывали им услуги, консультируя и содействуя работе советов директоров их компаний.

Теперь за то, чтобы чувствовать себя одинаково свободно и в лондонском Сохо и в московском ночном клубе Soho Rooms (настолько эксклюзивном, что, согласно легенде, Роман Абрамович когда-то не прошел там «фейс-контроль»), приходится отвечать. Роман Абрамович, который стал воплощением «лондонградского» шика и «крутизны», когда купил футбольный клуб «Челси» и дом на улице, известной как «район миллиардеров», изо всех сил пытался получить британскую визу. Для Запада, который страстно желает навести порядок и встать на путь истинный, олигархи вдруг стали слишком русскими. И слишком западными для России, которая ведет охоту на «врагов народа». Или, как гласит русская поговорка, захочешь на двух стульях усидеть, «сядешь промеж них на голое», ничего не добившись.

«Даже если ты не под санкциями, они все равно на тебе отражаются, — сказал мне на этой неделе близкий друг одного из самых богатых олигархов России. — Идешь в банк, а в контрольном отделе никто никаких дел с русскими иметь не хочет».

Сегодня олигархи подобны хипстерам — только вкус у них и умение одеваться еще хуже: никто из них не признается, что он — один из них. Даже если все сразу ясно, кто это такой, как только его увидишь.

Отчасти проблема заключается в природе олигархии, которая резко изменилась с тех пор, как 18 лет назад к власти пришел Владимир Путин. Согласно классическому определению, это человек, который стал обладателем огромных богатств — зачастую благодаря сомнительным политическим связям — за счет приватизации государственных активов, скупленным по дешевке, что обеспечило ему огромную власть над нищим политическим классом.

В 1990-е годы многие считали, что реальная власть в России находится не в руках Бориса Ельцина, а у поддерживавших его олигархов. Покойный Борис Березовский любил создавать видимость, что в отсутствие Ельцина, у которого часто возникали проблемы с сердцем, страной управляет он, и что Владимира Путина на роль следующего лидера выбрал он.

В первые годы своего пребывания на этом посту Владимир Путин изменил баланс сил во власти. Березовский и Владимир Гусинский, которые подрывали его позиции, используя свои телеканалы, были вынуждены бежать. Михаила Ходорковского, осмелившегося бросить ему политический вызов, на 10 лет посадили в тюрьму.

Из-за этого большинство других олигархов превратились в просителей, действовавших по неписаным правилам: им было разрешено сохранить свое богатство, а за это они должны были оставаться вне политики.

Но они наоборот сплотились вокруг него, заняв круговую оборону. Юрий Ковальчук, банкир-миллиардер, у которого когда-то была дача под Санкт-Петербургом по соседству с дачей Путина, выступил на телевидении со странным заявлением, сказав, что в России есть «национально ориентированная элита», которая знает, «по какую сторону баррикады» она находится.

«Нет, я не против того, чтобы иметь квартиру за границей или виллу на Лазурном берегу, ради Бога. Вопрос заключается в том, где дом», — продолжил он.

Санкции США, введенные недавно, затронули более широкий круг лиц, что ввело в замешательство потенциальных фигурантов санкционных списков. «Раньше они были направлены на людей, которые действительно зарабатывали деньги при этом режиме. Теперь мы не понимаем, для чего все это. Если вы считаете, что мы можем пойти к Путину и сказать ему, что он должен делать, то вы не понимаете Россию», — сказал мне на этой неделе один олигарх. Во всяком случае, продолжил он, наступление Запада на олигархов выгодно Кремлю. Во-первых, действия против российского капитала заставляют олигархов возвращать деньги, спрятанные за границей в западных компаниях, в Россию — именно этого уже несколько лет и добивается Путин. Во-вторых, все чаще многие представители элиты не видят смысла оставлять ключевые предприятия в частных руках, особенно если им требуется государственная поддержка.

И теперь, когда несколько попавших под санкции олигархов не могут вернуть долларовые кредиты государственным банкам, в которых они в качестве залога оставили основные активы, они, возможно, скоро уже не будут олигархами.

«Путину это нравится, — сказал олигарх. — Режим побеждает. И людям это нравится, потому что никто не любит олигархов, а государство консолидируется».

Из-за того давления, которое олигархи испытывают у себя в стране и за границей, ставит под удар поставлена вся сфера услуг для олигархов в Великобритании. Недавно я ужинал со своим первым учителем русского языка, который теперь держит консалтинговое агентство, помогающее олигархам и всем прочим, кто претендует на статус олигарха, устраивать своих детей в элитные школы. Когда я сказал, что слышал, как у одного российского бизнесмена, очень известного в Великобритании, возникли проблемы после того, как государство национализировало компанию, совладельцем которой он был, учитель от неожиданности чуть не подавился. «Ты шутишь! — удивился он.- Это же один из моих лучших клиентов!»