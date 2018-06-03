В Минске горела многоэтажка 1 3.06.2018, 18:21

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Эвакуировали 12 человек.

Вечером 2 июня произошел пожар на верхнем этаже дома по ул. Корженевского, спасатели эвакуировали 12 жильцов, сообщили в МЧС.

К прибытию пожарных из окна кухни двухкомнатной квартиры уже вырывалось пламя, доступ к очагу пожара затрудняла высота — 11-й этаж, передает tut.by.

Горело имущество, стены. Спасатели эвакуировали с горящего и вышерасположенного этажей 12 человек. Обошлось без пострадавших.

Очевидец с никнэймом Long Way разместил видео пожара на видеосервисе Youtube: