Китай угрожает выйти из соглашений с США в случае введения новых пошлин 4 3.06.2018, 18:26

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Переговоры министра торговли США и вице-премьера правительства КНР завершились без совместного заявления.

Китай предупредил США в воскресенье, что любые торговые и деловые соглашения между двумя странами «будут недействительны», если Вашингтон пойдет на повышение пошлин и другие меры против Китая, которыми угрожает президент Трамп, передает «Голос Америки».

Предупреждение было сделано после того, как министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в воскресенье завершили очередной раунд переговоров в Пекине, направленных на урегулирование разногласий в торговых отношениях, в ходе которых Пекин пообещал сократить торговый профицит.

В начале переговоров в государственной резиденции Дяоютай Росс заявил, что он и Лю Хэ обсуждали возможные конкретные закупки американских товаров Китаем, однако переговоры завершились без принятия совместного заявления. Ни одна из сторон не сообщает подробности дискуссий.

После встречи на высоком уровне в Вашингтоне в середине мая представители Китая пообещали увеличить закупки американской сельхозпродукции и энергоносителей.

Росса сопровождали официальные лица из министерств сельского хозяйства, финансов и торговли.

В делегацию во главе с Лю Хэ входили управляющий центральным банком и министр торговли Китая

Пока неизвестно, обсуждается ли на переговорах недовольство американской стороны тем, что Пекин оказывает давление на иностранные компании или похищает их интеллектуальную собственность.

Президент Трамп угрожает повысить пошлины на китайский импорт объемом до 150 миллиардов долларов.

На прошлой неделе Белый дом вновь предупредил о возможном введении пошлин на китайские технологические товары стоимостью 50 миллиардов долларов в связи с этими разногласиями.