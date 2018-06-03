Олег Дулуб: Желаю БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках 1 3.06.2018, 18:42

Олег Дулуб

Экс-главный тренер БАТЭ Олег Дулуб поделился мнением о своем увольнении из клуба.

«С пониманием отнесся к решению клубного руководства по поводу прекращения дальнейшего сотрудничества. Желаю ФК БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках. Спасибо всем за совместную работу!» – сказал в комментарии официальному сайту борисовчан Олег Дулуб.

Напомним, сегодня Дулуб был уволен из БАТЭ за неудовлетворительные результаты команды в последних матчах: поражение в финале Кубка и потеря очков в матчах с «Ислочью» и «Городеей».

Дулуб проработал в БАТЭ всего 150 дней – это самый маленький срок среди всех главных тренеров команды – и не завоевал с командой ни одного трофея.

Кроме того, в чемпионате борисовчане стартовали с восьми побед подряд.

Преемником Дулуба может стать Дмитрий Молош.