Олег Дулуб: Желаю БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках

Олег Дулуб: Желаю БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках1
- 3.06.2018, 18:42
Экс-главный тренер БАТЭ Олег Дулуб поделился мнением о своем увольнении из клуба.
«С пониманием отнесся к решению клубного руководства по поводу прекращения дальнейшего сотрудничества. Желаю ФК БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках. Спасибо всем за совместную работу!» – сказал в комментарии официальному сайту борисовчан Олег Дулуб.
Напомним, сегодня Дулуб был уволен из БАТЭ за неудовлетворительные результаты команды в последних матчах: поражение в финале Кубка и потеря очков в матчах с «Ислочью» и «Городеей».
Дулуб проработал в БАТЭ всего 150 дней – это самый маленький срок среди всех главных тренеров команды – и не завоевал с командой ни одного трофея.
Кроме того, в чемпионате борисовчане стартовали с восьми побед подряд.
Преемником Дулуба может стать Дмитрий Молош.