Фоторепортаж: Как в Куропатах почтили «День памяти о геноциде» 1 3.06.2018, 19:08

Митинг был посвящен 30-летию открытия правды о трагедии сталинских времен.

В урочище Куропаты, что под Минском, прошел организованный КХП-БНФ и санкционированный властями митинг-реквием «День памяти о геноциде», передает «Радыё Свабода».

Он посвящен 30-летию открытия правды о трагедии сталинских времен. Исследователи полагают, что под большевистские репрессии, которые имели массовый характер в 1917-1953 годах, попали как минимум 600 тысяч человек.

По другим оценкам, эта цифра достигает 1,4 миллиона. Но точные цифры не известны - КГБ до сих пор не раскрыл архивы.

По разным подсчетам, каратели НКВД расстреляли в Куропатах с 1937 по 1941 годы от 30 до 250 тысяч человек.

Акция проходит на фоне протестов против открытия ресторана «Поедем, поедим» на территории комплекса, который ранее получил название «Бульбаш-холл».