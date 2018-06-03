Минск назвали самым дешевым городом для отдыха в Европе 1 3.06.2018, 19:31

Фото: 3df.by

В топ самых дружественных для кошелька туристов городов также попали Краков и Варшава.

Австралийский блог о путешествиях kayak.сom.au составил список из 10 городов Европы, где отдых обойдется дешевле всего. Перечень возглавила столица Беларуси.

Сайт описывает Минск как современный город, в котором на каждом шагу видны свидетельства его советского прошлого, передает belmir.by.

«Большая часть страны была отстроена заново после войны Ее архитектура – памятник неспокойному прошлому», – отмечает блог.

И заканчивает это краткое представление белорусской столицы призывом: «Обязательно посетите жемчужину Восточной Европы!»

В топ самых дружественных для кошелька туристских направлений по версии сайта вошли также Истанбул, Скопье, Краков, Сараево, Берлин, Бухарест, Варшава, Будапешт и Дюссельдорф.