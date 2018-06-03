Минск назвали самым дешевым городом для отдыха в Европе

Минск назвали самым дешевым городом для отдыха в Европе1
- 3.06.2018, 19:31
В топ самых дружественных для кошелька туристов городов также попали Краков и Варшава.
Австралийский блог о путешествиях kayak.сom.au составил список из 10 городов Европы, где отдых обойдется дешевле всего. Перечень возглавила столица Беларуси.
Сайт описывает Минск как современный город, в котором на каждом шагу видны свидетельства его советского прошлого, передает belmir.by.
«Большая часть страны была отстроена заново после войны Ее архитектура – памятник неспокойному прошлому», – отмечает блог.
И заканчивает это краткое представление белорусской столицы призывом: «Обязательно посетите жемчужину Восточной Европы!»
В топ самых дружественных для кошелька туристских направлений по версии сайта вошли также Истанбул, Скопье, Краков, Сараево, Берлин, Бухарест, Варшава, Будапешт и Дюссельдорф.