Кто станет следующим тренером БАТЭ? 1 3.06.2018, 19:45

Кого ждать у руля БАТЭ после сенсационной отставки Олега Дулуба.

Борисовский БАТЭ (так только говорим, подразумеваем — Анатолий Капский) решился на радикальное и неслыханное прежде дело. Отправил в отставку главного тренера на излете трети сезона, в самом начале лета. Назавтра после горького поражения в Городее скоропалительно расторгнут контракт с Олегом Дулубом. Пока наше футбольное сообщество оторопело думает, как это понимать, pressball.by предлагает расслабиться. И погадать, кто может стать преемником Олега Анатольевича во главе клуба-чемпиона. Другими словами — кто закроет самую горячую футбольную вакансию белорусского футбола.

Впрочем, для начала уведомление. Подробных официальных комментариев со стороны БАТЭ не будет — так нам рассказали в пресс-службе борисовчан. Отказался от интервью по горячим следам и сам Дулуб — в ответ на скорую просьбу pressball.by. Что ж, остается довольствоваться официальными релизами, опубликованными на сайте клуба.

"В связи с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с "Ислочью" и "Городеей", а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков принято решение о расторжении контракта с главным тренером ФК БАТЭ Олегом Дулубом. Решение о новом главном тренере, а также о его помощниках будет сообщено позднее", — это сказано от имени работодателя.

"С пониманием отнесся к решению клубного руководства по поводу прекращения сотрудничества. Желаю БАТЭ удачи в чемпионате страны и еврокубках. Спасибо всем за совместную работу!" — это прощальные слова отставника Дулуба.

Разумеется, однажды мы узнаем об этом увольнении если не все, то очень многое. Не в стиле Капского рубить с плеча, но он рубанул. Почему? Ситуация в таблице не кажется катастрофической — БАТЭ сохраняет лидерство и его игра не безнадежна — однако в Борисове решились на меры, свойственные вчерашнему минскому "Динамо". С чего вдруг? Что думает по этому поводу команда? Покинут ли Борисов ассистенты Дулуба — Василий Хомутовский, Александр Грановский, Дмитрий Молош? Вопросов много, но прямо сейчас остановимся на главном: кто станет следующим рулевым БАТЭ? Футбольный отдел pressball.by пораскинул мозгами и выделил четыре кандидатуры, которые могут принять серьезный вызов менее чем за два месяца до старта БАТЭ в еврокубках.

Алексей БАГА

Старший тренер команды, который по правилам преемственности уже вроде бы заслужил высокое доверие. Единственный из штаба Александра Ермаковича, кто остался в клубе после кадровых пертурбаций прошлой зимы. Большой плюс: знает всю борисовскую кухню вдоль и поперек. Минус: раньше в роли главного не бывал, тем более в таких экстремальных ситуациях. Впрочем, все тренеры БАТЭ, за вычетом Дулуба, вырастали в клубе именно и фактически с нуля.

Дмитрий МОЛОШ

Один из помощников Дулуба — и, что важно, снова-таки футболист, специалист и человек борисовского мировоззрения. Да, молодой, и прежде нигде, кроме "Смолевичей" в первой лиге, не рулил. Но почему это не страшно — см. выше.

В пользу этой кандидатуры говорит то, что Молоша как профессионала ценит Капский. В феврале он говорил о нем так: "Дима заканчивал в "Динамо", но настоящим футболистом стал в БАТЭ. И всегда считался батэвцем, был на всех наших матчах в Борисове и Минске. Для нас это важно. Всегда хочу, чтобы наши тренеры развивались, добивались результата — а потом уходили на другой уровень, в более конкурентные чемпионаты".

На волне этого расположения однажды даже сформировался было слух: Молош — следующий главный тренер БАТЭ после Дулуба.

Вадим СКРИПЧЕНКО

Еще один бывший игрок и тренер борисовчан. Только уже бывалый. Выигрывал Кубок с "Минском", работал в России — в "Кубани", "Урале", "Крыльях", "Анжи". Недавно махачкалинский клуб вылетел из премьер-лиги, и это стоило Вадиму Викторовичу работы. Сейчас он свободен, в расцвете сил и открыт для предложений. В соседней стране с моря погоды можно ждать долго — может, позовет малая футбольная родина? Почему бы и нет? В Борисове практикуют подобные возвращения, специально для них даже придумано слово —"отогрев".

Владимир ЖУРАВЕЛЬ

Не борисовский, но метод, навык и взгляды на футбол Владимира Ивановича вроде как импонируют председателю правления БАТЭ. Сейчас Журавель на контракте в Караганде, но там жизнь медом не кажется. В последний день весны "Шахтер" проиграл "Жетысу" — и это поражение стало пятым подряд, с соответствующими последствиями в турнирной таблице.

В чемпионате Казахстана наступила пауза. Почему бы не предположить, что позиции белоруса в клубе шаткие, а появившееся время карагандинские функционеры потратят на поиски нового наставника? А здесь БАТЭ — с предложением, от которого трудно отказаться.

Какая кандидатура более всего симпатична вам? Кого вы видите у руля "желто-синих" в ближайшем будущем? Делитесь комментариями. Тема горяча и стоит того.