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США назвали условия ослабления санкций против КНДР

  • 3.06.2018, 19:56

Санкции против Пхеньяна можно ослабить только после «необратимых» шагов по ядерному разоружению.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что санкции в отношении Северной Кореи могут быть ослаблены только тогда, когда Пхеньян предпримет "поддающиеся проверке и необратимые" шаги по ядерному разоружению. Об этом глава Пентагона сказал в воскресенье, 3 июня, в Сингапуре перед встречей с коллегами из Японии и Южной Кореи, передает DW.

По мнению Мэттиса, пока важно сохранять все штрафные меры, определенные резолюциями ООН. Путь к переговорам президента США Дональда Трампа и диктатора КНДР Ким Чен Ына, намеченным на 12 июня, будет "ухабистым", спрогнозировал глава американского оборонного ведомства.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра тоже потребовал придерживаться жесткой линии поведения в отношении КНДР. "Прошлый опыт показывает, что важно не награждать уже саму готовность Северной Кореи к переговорам", - подчеркнул он. Пхеньян должен предпринять конкретные шаги по ядерному и ракетному разоружению, продолжил Онодэра.

В то же время глава Минобороны Южной Кореи Сон Ён Му выступил за кредит доверия для КНДР. По его словам, Сеул делает ставку на диалог с соседями по Корейскому полуострову. "Если ставить под сомнение мотивы Ким Чен Ына, это затрудняет диалог и прогресс в переговорах", - заключил южнокорейский министр.


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