В Полоцке покажут оригиналы гравюр Дали 3.06.2018, 20:05

Иллюстрационное фото

Источник: KP.by

Иллюстрации к «Божественной комедии» Данте покажут 5 июня.

В Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника 5 июня откроется выставка оригинальной графики Сальвадора Дали «Божественная комедия» — иллюстраций к одноименному произведению Данте Алигьери.

«На выставке будут представлены иллюстрации „Божественной комедии“, созданные Сальвадором Дали к празднованию 700-летия Данте Алигьери, — сообщили tut.by в Художественной галерее Полоцка. — Эти иллюстрации — уникальная возможность познакомиться с бессмертной книгой Данте, ведь не многие могут похвалиться, что читали ее текст. Сальвадор Дали создавал иллюстрации к каждой тысяче строк „Божественной комедии“. 100 оригинальных графических работ принадлежат итальянскому коллекционеру Андреа Понтальти. Гравюры обладают цветом непревзойденного качества, максимально приближающим графику к живописи».

На этикетке под каждой работой будет не только название, но и выжимка — те несколько строк из «Комедии», к которым отсылает иллюстрация Дали.

На выставке также представят и 101-ю работу — титульный лист «Божественной комедии», на котором Сальвадор Дали в 1965 году оставил автограф и рисунок ангела шариковой ручкой.

Иллюстрации Дали «Божественной комедии» признаны лучшими произведениями художника в области книжной графики и лучшими иллюстрациями этой книги Данте. За более чем 5 лет гравер Раймон Жаке с ассистентом вручную вырезали до 3,5 тысячи досок. Дали контролировал процесс создания пластин, лично утверждая каждую.

Первое издание «Божественной комедии» с иллюстрациями Сальвадора Дали увидело свет в 1960 году. Произведения именно из этого выпуска представят на выставке в Полоцке, пояснили в Художественной галерее.

До этого выставка прошла в Минске.

— Такое удовольствие — увидеть оригиналы Дали — бывает не каждый день. Сюда стоит идти не только одному или одной, но и с детьми, особенно подросткам может быть интересно. Тут столько картинок! Пожалуйста, живописный ад, чистилище, рай. Вы были в аду, чистилище и в раю? Данте утверждает, что был. Дали путешествовал туда с ним и предлагает нам совершить такое же путешествие, — отметила куратор выставки Ольга Клип.