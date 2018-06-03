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Почему из Академии управления при Лукашенко получилась хабза?

  • 3.06.2018, 20:12
ФОТО: OBRAZOVANIE.BY

Из Академии управления при Лукашенко получилось скорее ПТУ с понтами, нежели ведущий вуз страны.

Диктатор в очередной раз озаботился кадрами. Из Академии управления при Лукашенко получилось скорее ПТУ с понтами, нежели ведущий вуз страны. Поговорить не с кем. Спросить совета не у кого. Среди национальных авторитетов, влиятельных опинионмейкеров преподаватели и профессура Академии управления не значатся. Вклад в развитие экономической мысли нулевой, в повышение качества системы госуправления - отрицательный. Получилось, что советы и рекомендации ЕБРР, МВФ и белорусских независимых ученых гораздо точнее и качественнее, чем академические. Особенно огорчительно то, что Академия управления пристроилась под крылом самого правителя. Тем самым она стала источником дискредитации диктатора, пишет «Белгазета».

О том, почему из Академии управления получилась хабза, а также о шансах превратить ее в вуз вузов рассуждает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Тему нашей сегодняшней беседы в очередной раз подбросил Александр Лукашенко. Назначая нового ректора Академии управления (АУ), правитель поставил перед ним задачу сделать ее вузом вузов, этаким образцово-показательным учреждением. Там должны быть лучшие педагоги и лучшие программы, а выпускники АУ должны быть блестящими управленцами. Не этого ли вы хотели, Леонид Федорович, когда говорили о необходимости вырастить в стране 1 тыс. человек кадрового резерва, дабы страна блистала и сверкала? АУ уже 27 лет. Почему до сих пор она не стала образцом для подражания? Почему Лукашенко дал вот такое ЦУ новому ректору: «Надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления. Когда определимся, поймем, кого мы должны готовить. Потом надо поменять программы». За 27 лет не смогли определиться?

- Если Лукашенко сказал «надо определиться», то, думаю, господам-профессорам АУ нужно немедленно подать заявления об увольнении. Если они, конечно, ученые и у них есть честь, ум и совесть.

Кстати, знаете, как возникла АУ? В 1973г. в Советском Союзе вдруг обнаружили слабую подготовку руководителей высокого ранга предприятий оборонной промышленности. И на самом верху было принято решение создать в нашем нархозе факультет повышения квалификации, чтобы молодые работники оборонной промышленности могли пройти современный курс по управлению и организации производства, знали, что такое менеджмент, маркетинг. Ну и про метод ПЕПЗ (пни его под зад) тоже - иногда народ, преисполненный чувства собственной важности, надо пнуть. Затем факультет отделили от нархоза и сделали на его базе АУ.

- Почему АУ со статусом «при президенте» и госбюджетном финансировании не получилось войти даже в топ-5 вузов Беларуси? Не говоря уже о месте в списке лучших европейских или мировых вузов.

- Потому что при правителе может быть только охрана, три мотоциклиста и хороший повар. Кстати, дед Владимира Путина по отцовской линии Спиридон работал поваром сначала у Ленина, а затем у Сталина.

- Почему так получилось, что выпускники АУ на фоне выпускников БГУ, БГЭУ или БНТУ - серые мышки уровня провинциального вуза?

- Никакой тайны нет: статус вуза и качество даваемого им образования определяется преподавательским составом.

- То есть если бы с самого начала перед АУ была поставлена задача собрать великолепный преподавательский состав, то она могла бы готовить супермозги, отличных управленцев для Беларуси, и не только? Но АУ был выбран курс на местечковость и непотизм (вид фаворитизма).

- А также культивировалось совдеповское «не высовывайся из трамвая». В результате люди просто боялись говорить хоть что-то в противовес власти. А вот Академия общественных наук при ЦК КПСС в Москве (это высшее партийное учебное заведение в СССР), наоборот, была рассадником вольнодумства. Достичь ее уровня АУ никогда не сможет, так как интеллектуальный потенциал - штука достаточно сложная. Будучи проректором Республиканского института высшей школы (РИВШ), который занимался переподготовкой ученых кадров, я столкнулся с тем, что очень трудно найти людей, которые могли бы читать лекции. Поэтому в РИВШ мы часто приглашали читать лекции ведущих преподавателей лучших питерских и московских университетов - порядка 30% лекций читала gast-профессура [нем. gast - «гость». - Прим.]. А что АУ? Все делает на местном материале - «болотных» профессорах. В АУ есть хорошие преподаватели, но они не звезды, а звездочки, трудноразличимые на небосклоне. Вот Лукашенко - это звезда. Политическая.

- Кто туда поступает? Какая-нибудь Мария Фоминична, руководитель отдела общих вопросов из энского райисполкома - едет в Минск за бумажкой-дипломом о втором образовании. В 1990-х гг. один мой друг советовал: Леня, иди преподавать в АУ, там среди обученцев много руководителей муниципального уровня, это будет полезно для тебя - сможешь открывать ногой любые двери в райцентрах. А что? Глядишь, на какой-нибудь базе отдыха на берегу озера бесплатно поселили бы или баньку бы организовали с шашлычком. АУ - это номенклатурное, квазисоветское учреждение. Чтобы превратить ее в лидера образования, нужно совсем немного - 3-4 мощные звезды, настоящих ученых. И полная академическая и научная автономия. В мире давно уже усекли, что деньги на образование надо тратить так: 50% - на обычное высшее образование и 50% - на образование тех 5% людей, которые станут управленческой элитой.

- АУ как высшее учебное заведение по подготовке профессиональных кадров не состоялось. Полный неуд. Лукашенко это понимает и требует от нового ректора «полностью перевернуть систему образования» в АУ, тем самым формулируя политзаказ на подготовку элиты. Но кого глава государства ставит на должность ректора АУ? Господина Пальчика Геннадия Владимировича, который последние 5 лет возглавлял Высшую аттестационную комиссию (ВАК), орган, тормозящий развитие науки. ВАК - это средневековье, жандарм над учеными Беларуси. Смысла в его существовании нет ни для науки, ни для академического просвещения, ни для создания новых интеллектуальных продуктов и нематериальных активов. Чтобы превратить АУ в вуз вузов, в кузницу талантливейших, дерзких и креативных управленческих кадров для экономики Беларуси, что должен делать человек, который спустился из ВАКа?

- Сначала набрать хорошую команду преподавателей - лидеров своих кафедр и направлений. Подобрать себе классных заместителей, которые действительно знают экономическую теорию и являются специалистами в области управления. А потом защищать их грудью. До сих пор в АУ было броуновское движение, а Пальчик может поставить там несколько мощных научных излучателей.


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