СМИ: Путин заставит Асада распустить проправительственные ополчения 3.06.2018, 20:24

Башар Асад

Диктатор Сирии готов подписать соответствующий указ.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", диктатор Сирии Башар Асад готов подписать указ, согласно которому будут расформированы все вооруженные группировки и ополчения, участвовавшие в сирийской гражданской войне на стороне режима.

Согласно публикации, соответствующее соглашение было достигнуто во время недавних переговоров Асада с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. По информации канала, Путин заставил Асада внести в указ специальный пункт, предусматривающий роспуск группировок, финансируемых Ираном, передает newsru.co.il.

Как отмечают эксперты, проправительственные вооруженные группировки вовсе необязательно прекратят свое существование –они могут быть включены в состав сирийской армии. Неясно также, будет ли указ содержать требование вывести из Сирии финансируемую Ираном "Хизбаллу".

Сирийский министр иностранных дел Валид аль-Муаллим дал понять, что этого не произойдет. "Сирия – суверенное государство, имеющее полное право самостоятельно решать, с какими странами сотрудничать в борьбе с террором", - цитирует его агентство SANA.

Аль-Муаллим особо подчеркнул, что иранские советники находятся в Сирии по приглашению законного правительства, с 2011 года помогая сирийцам бороться с террором. Ответственность за действия террористов политик возложил на Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию.