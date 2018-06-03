Белоруска выиграла «бронзу» в многоборье на ЧЕ по художественной гимнастике 3.06.2018, 20:41

Екатерина Галкина

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Екатерина Галкина принесла Беларуси единственную награду на континентальном первенстве.

На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Гвадалахаре белоруска Екатерина Галкина выиграла бронзовую награду в многоборье — 77,625 балла, передает pressball.by.

Золото завоевала россиянка Арина Аверина — 79,250, серебро у ее сестры Дины — 77,750.

Это единственная награда белорусок-сеньорок на континентальном первенстве — наша команда "групповичек" на пьедестал подняться не сумела.