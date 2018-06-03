Процессия Божьего тела прошла по центру Минска 5 3.06.2018, 21:04

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Фото: tut.by

Несколько тысяч католиков в первое воскресенье июня прошли по центру Минска в процессии Божьего тела.

Совершение Евхаристии возглавил представитель Папы Франциска в Беларуси Апостольский нунций Габор Пинтер, передает tut.by.

Участники праздничной процессии сделали традиционные пять остановок: на службу у алтаря на Золотой Горке, а также на молитву у обелиска на площади Победы, у алтаря на Октябрьской площади, у костела Святых Сымона и Елены, и финишировали у архикафедрального костела на площади Свободы.

Особое значение этот праздник имеет для детей, которые в этом году впервые приступили к причастию. Они одеты особым образом — в белые одежды, символизирующие чистоту души и помыслов.

Праздник Божьего тела в католическом календаре имеет статус торжества, но дата подвижная. Верующие особым образом почитают Тело и Кровь Христа, которые принимают в таинстве причастия. Среди других праздников отличается прохождением крестного хода со святыми дарами вокруг храма или по улицам городов и деревень.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by