Операция «Воскресение» Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot.com

3.06.2018, 21:22

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Игорь Яковенко

Милая привычка Кремля убивать своих оппонентов многократно доказана.

Новость об убийстве журналиста Аркадия Бабченко и следующая новость о том, что он жив, стали главным медийным событием недели не только в украинских и российских, но и в мировых СМИ. Резкий переход от траура к празднику (а у кого-то наверняка, наоборот, от праздника к трауру) вызвал у многих бурю эмоций и спровоцировал размашистые и несколько преждевременные заявления. Одни переполнены ликованием по поводу блестящей операции СБУ и счастливы позорному провалу кремлевских убийц. Другие ругают Бабченко, который ввел их в заблуждение, заставил переживать и писать некрологи, с которыми теперь неизвестно, что делать.

Информации о самой операции СБУ и ее результатах явно недостаточно для ее оценок, но есть ряд вопросов, которые есть смысл задать и предварительных выводов, которые уже сейчас можно сделать.

Прежде всего, категорически необходимо вывести из обсуждения самого Аркадия Бабченко. Есть неопровержимо доказанные факты, что ему угрожали. Призывы к его убийству звучали публично, в том числе и от путинской информационной обслуги. Милая привычка Кремля убивать своих оппонентов многократно доказана. В этой ситуации один из самых непримиримых критиков Путина, Аркадий Бабченко, был бы самоубийцей, если бы отказался сотрудничать с СБУ, а согласившись, должен был играть по их правилам. Так что в адрес Бабченко в этой ситуации возможны только поздравления с очередным «днем рождения», а любая его критика в связи с этими событиями просто абсурдна.

Если выводим из обсуждения Бабченко, то остаются два важных сюжета: операция «воскресение» как эпизод в информационной войне, и как эпизод в борьбе спецслужб Украины и России. Что касается второго, то информации слишком мало не то, что для выводов, но даже для предварительных суждений.

Что до информационной войны, то я, вопреки обыкновению, не стану подробно комментировать реакцию российских медиа на это событие. Просто потому, что эта реакция крайне банальна, предсказуема и однозначна. Сначала, после информации об убийстве Бабченко, единодушный вопль: «это провокация, чтобы подставить Россию перед чемпионатом мира». На следующий день, 30 мая, после «воскресения» Бабченко, в пресловутой программе «Вечер» у Соловьева битый час радовались тому, что теперь все, что исходит из Украины, следует воспринимать как фейки. «Политолог» Михеев на радостях даже высказал изумительную гипотезу. «А может быть и Боинг никто не сбивал?» - хитро прищурившись предположил Михеев. «Мир – лжив!» - подвел итог этой части своего шабаша Соловьев. С ним можно согласиться, по крайней мере, в отношении той части мира, где он сам процветает.

К ожидаемой реакции путинских информационных войск на историю с Бабченко можно было бы отнестись с брезгливым равнодушием, которое они заслуживают, если бы не одно «но». Реакция многих европейских политиков и СМИ, которые невозможно заподозрить в симпатиях к путинскому режиму, оказалась крайне скептической в отношении операции «воскресение».

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заверил Украину в своей поддержке, заявив: «Да, мы хотим, чтобы прекратилась аннексия Крыма, хотим положить конец проблемам с насилием на Донбассе, но мы также хотим реформ в Киеве, и в рамках реформ нужно избегать того, чтобы поддаваться тому, в чем упрекаешь других – фейковые новости, подобного рода инсценированные операции». Министр Рейндерс сообщил, что «наблюдать такие методы удивительно» и что такая инсценировка вряд ли будет способствовать прогрессу в рамках «нормандского формата».

В диапазоне от сдержанного непонимания до открытого возмущения расположились отклики главы МИД Литвы Линаса Линкявичуса, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, главы международной организации «Репортеры без границ» Кристофа Делуара, Комитета по защите журналистов и других политиков и журналистов.

Специальный корреспондент CNN Фред Плейтген прокомментировал спецоперацию СБУ так: «Выясняется, что официальные власти Украины и украинские СМИ целый день нас обманывали, а также что Россия была права, заявляя, что она не причастна к этому делу и что обвинения, которые выдвинул против Москвы премьер-министр Украины - лживы». Тут надо отметить, что спецкорр CNN допускает грубейшую логическую ошибку, поскольку из факта инсценировки гибели Бабченко никоим образом не следует ни факт непричастности России к этому делу, как, впрочем, не следует и факт ее причастности. Тем не менее, важно, что это сказано не на «России 1», а на CNN.

Аналогична реакция большинства других мировых СМИ и международных организаций. Йен Бонд, директор международных политических программ Центра европейских реформ, который существует на деньги фонда Сороса и правительства Великобритании выразил недовольство тем, что из-за «провокации СБУ» все больше людей в мире будут верить России, а не Украине. Можно, конечно, всех этих людей чохом записать в «полезные идиоты», но от этого ситуация не меняется. Если исходить из того, что Украина в борьбе с российской агрессией нуждается в поддержке коллективного Запада, то действия СБУ создали предпосылки для уменьшения этой поддержки. То есть в информационной войне с Россией этот эпизод для Украины скорее проигрыш.

Среди тех, кто восторгается блестящей операцией СБУ, распространен тезис о том, что инсценировка гибели это классика работы спецслужб. Это так, но с большой оговоркой, полностью уничтожающей данный тезис применительно к этой истории. Никто не может вспомнить ни единого случая, когда в последнее время подобных операциях спецслужбы устраивали бы «игры со смертью» человека с такой публичностью как у Аркадия Бабченко. Да, в 2000 году чтобы посадить авторитетного предпринимателя Анатолия Быкова была устроена фейковая «смерть» двух уголовников: Паши Цветомузыки (по паспорту Вилор Струганов) и Палача (Вячеслав Исмандилов). В 2006 успехом завершилась совместная операция украинского УБОП и ФБР США, когда благодаря инсценировке смерти одного из братьев Константиновых были арестованы криминальные авторитеты Моня Эльсон (творческий псевдоним Мендель Кишиневский) и Леонид Ройтман (Леня Длинный). Более свежий пример 2009 года: предотвращенное «убийство» ректора Полярной академии Кермен Басанговой.

Этот ряд можно продолжать долго, но я очень сомневаюсь, что по поводу фейкового «трупа» Паши Цветомузыки бушевала политическая и моральная буря в мировых СМИ, а инсценировки гибели Палача или предпринимателя Константинова вызвали резкое заявление хоть одного европейского политика, международной организации или госдепа США. Единственный аналог – операция французской контрразведки в 1982 году, когда была устроена имитация похищения румынского писателя-оппозиционера Вергилия Тэнасе, которому угрожал режим Чаушеску. Но это была принципиально иная информационная ситуация, этот факт не вызвал ничего похожего на ту медийную бурю, которая поднялась в связи с «убийством» и последующим «воскресением» Бабченко.

Вероятно, СБУ первой из спецслужб мира в условиях распространения фейков и наступления постправды стала играть с мировым общественным мнением, и я не уверен, что эта игра принесет Украине выигрыш в информационной войне с Россией.

Главный аргумент в пользу операции «воскресения» - спасение жизни Бабченко. Этот аргумент был бы неубиваемым, если бы была доказана безальтернативность инсценировки гибели для предотвращения убийства журналиста. Но такого доказательства не может существовать, поскольку есть тысячи доказательств обратного. Есть множество примеров, когда спецслужбы спасают жизни людей, приговоренных преступниками к смерти, не прибегая к играм в фейковые трупы. Один из наиболее ярких примеров: защита британскими спецслужбами писателя Салмана Рушди, которого Аятолла Хомейни в 1989 году приговорил к смерти за роман «Сатанинские стихи». Иранский лидер издал фетву, в которой обязывал каждого мусульманина убить писателя. За убийство была обещано сначала $2,5 миллионов, затем сумма возросла до $3,3 миллионов, затем выросла еще на $600 тысяч. Британские спецслужбы не стали играть со смертью, а просто организовали охрану писателя, и Салман Рушди до сих пор жив, хотя среди более полутора миллиардов мусульман явно хватает фанатиков, да и просто людей, готовых убить за неплохие деньги.

Крайне важно было бы установить связь между путинскими спецслужбами и планируемым убийством. И в случае, если такие доказательства были бы предъявлены, это могло бы стать безоговорочным и решающим аргументом в пользу операции «воскресения». В готовности Путина и многих в его окружении уничтожить хоть все человечество, у меня нет никаких сомнений. Но это убеждение, основанное на репутации этих людей, истории их преступлений и прочих вещей, явно недостаточных для доказательств причастности к конкретным злодействам. Пока из доказательств того, что покушение на Бабченко готовилось в Москве, предъявлена только версия о фотографии Аркадия, взятой из паспортного стола. Гипотеза о том, что организаторы убийства не смогли найти в Интернете пары тысяч свежих фото журналиста и дали киллеру старую фотографию из паспорта, не выглядит той уликой, с помощью которой можно припереть Кремль к стенке.

Логика жизни любой спецслужбы порождает их закрытость, жестокость, стремление использовать любые средства для достижения цели, контролировать общество, избегая контроля с его стороны. Это нормально, но требует контроля со стороны граждан и СМИ. В России такого контроля нет, поэтому моя страна скатывается во тьму фашистского режима. Очень хотелось бы, чтобы этот пример моей страны предостерег Украину от излишнего доверия СБУ и безоговорочной поддержки всех ее действий. Ну, а Бабченко, пользуясь случаем, поздравляю с очередным днем рождения.

Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot.com