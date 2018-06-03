Белорусы завоевали три медали на этапе Кубка мира по академической гребле 3.06.2018, 21:31

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Белорусские гребцы взяли одно «золото» и две «бронзы».

Белорусские спортсмены завоевали три медали на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде. В частности, в третий день турнира в столице Сербии на третью ступень пьедестала почета поднялись два белорусских экипажа, передает БелТА.

Мужская четверка распашная без рулевого в составе Вадима Лялина, Дмитрия Выберанца, Игоря Пашевича и Николая Шарлапа заняли третье место. Выше белорусов оказались лишь два квартета из Голландии, занявшие первое и второе места.

Экипаж мужской двойки распашной в составе Сергея Володько и Дмитрия Фурмана также стал бронзовым призером. Первое место заняли хорваты, серебряные призеры — чехи.

Кроме того, золотую награду в одиночке лодок легкого веса заняла белоруска Елена Фурман.

В олимпийском классе лодок в двойках парных белоруски Татьяна Кухта, Екатерина Карстен и Кристина Староселец, Татьяна Климович пробились в финал, однако не вошли в число призеров, заняв пятую и шестую позиции соответственно.