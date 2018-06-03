«Миссис мира-2018» погибла в ДТП 2 3.06.2018, 21:36

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Сания Шакирова

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение кладбища.

В ночь на 3 июня в киргизской деревне Чок-Тал погибла «Миссис мира-2018» Сания Шакирова, передает «Белсат».

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение кладбища.

«30-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте», – сообщает местная полиция.

В 2018 году Сания Шакирова, мать троих детей, представляла Кыргызстан на международном конкурсе красоты во Вьетнаме, где получила титул «Миссис мира».

Миссис мира – ежегодный конкурс красоты для замужних женщин. Первый раз состоялся в 1985 году в Австралии.