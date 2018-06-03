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Трюдо: Канада введет пошлины на американские товары

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  • 3.06.2018, 21:45
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Джастин Трюдо

Пошлины принесут вред экономикам как США, так и Канады, уверен канадский премьер-министр.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает оскорбительным решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз в страну стали и алюминия под предлогом защиты нацбезопасности Соединенных Штатов. Об этом Трюдо сказал в эфире канала NBC News 3 июня, передает gordonua.com.

По словам Трюдо, мысль, что Канада может угрожать нацбезопасности США, – "оскорбительна и неприемлема". Канадский премьер уверен, что пошлины принесут вред экономикам обеих стран.

Трюдо добавил, что Канада введет пошлины на американские товары в ответ.

"Мы вводим те же типы пошлин на сталь и алюминий из США. И мы также вводим пошлины на потребительские товары, готовые изделия, которым канадцы легко найдут альтернативу". – сказал он.

8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Он назвал это "вопросом национальной безопасности". Тарифы уже действуют для Китая, России, Японии, Украины и других стран.

"Голос Америки" пояснял, что новые меры могут привести к глобальной торговой войне.

9 марта еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Европейский союз должен быть освобожден от американских ограничений.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская отмечала, что Киев пытается договориться с Вашингтоном об отмене пошлин на сталь.

1 мая Трамп отложил до 1 июня введение пошлин на сталь и алюминий для Европейского союза, Канады и Мексики.

В Еврокомиссии заявили, что это решение продлевает неопределенность на рынке.

1 июня вступило в силу решение о введении пошлин для Евросоюза, Канады и Мексики. В связи с этим Канада и ЕС обратились во Всемирную организацию торговли.


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