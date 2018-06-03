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Аркадий Бабченко и всякие разности

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  • Александр Немец, kasparov.ru
  • 3.06.2018, 22:15
  • 1,363
Аркадий Бабченко
Фото: соцсети

Резонанс «дела Бабченко» еще далеко не угас.

Разумеется, Аркадий Бабченко прав. Как обычно. В одной из своих статей, в прошлом году, я назвал Аркадия Бабченко "умницей" (поищете – найдете). Я и сейчас говорю, с еще большими основаниями, чем раньше: Бабченко умница, и при этом очень смелый человек.

Во-первых, не забывайте, что Бабченко – не только журналист, но и солдат, и он постоянно на войне, постоянно в беспощадной борьбе с путинским режимом. А на войне не только уместны, но и необходимы военные хитрости. В особенности с таким паскудным противником как путинский режим.

Во-вторых, помните, что руководство РФ в целом – глубоко преступная, откровенно террористическая структура. Одну из террористических операций Кремля Службе Безопасности Украины (СБУ) наконец-то удалось раскрыть и сорвать. Лучшего и желать нельзя. Молодец Аркадий Бабченко! Именно он стал ключевой фигурой в этой удачной для Украины операции.

Скажу о моей собственной, личной реакции на "дело Бабченко". 29 мая, когда пришло известие о гибели Бабченко, мне стало очень тошно. Я подумал, что на месте Бабченко образовалась пустота, рваная дыра, и заменить его некем. И естественно, я очень радовался 30 мая, когда Бабченко "ожил".

Теперь о реакции "широкой общественности" на дело Бабченко.

Фото Бабченко появились на первых страницах всех главных американских газет. Думаю, не в последний раз. А вот текст сопровождающих статей мне не очень понравился.

"Есть сомнительные элементы в операции СБУ и в действиях самого Аркадия Бабченко... Конечно, путинская система плоха, и возможно, заговор Кремля с целью убийства десятков политических противников, главным образом в Украине, действительно имел место. Многие противники Путина погибли, и след кремлевских спецслужб в некоторых из этих убийств очевиден. Но СБУ следует предоставить полную информацию об этой последней операции и ответить на все вопросы. Только тогда сомнения уменьшатся..."

В общем, здесь есть элемент печально известной позиции "над схваткой". Это притом, что американские СМИ знают путинский режим и иллюзий насчет него не питают. Да и Украине они сочувствуют.

Но у СМИ США, очевидно, пока нет и настоящей ненависти к путинскому режима. Это еще впереди.

Не очень хочется говорить и о реакции российской (русскоязычной) оппозиции на "смерть и воскрешение" Бабченко. Выражаются "этические сомнения", задаются дурацкие вопросы вплоть до "да как они (СБУ и Бабченко) посмели?" Посмели вот, у вас не спросились.

К счастью, выявился сегмент настоящей, непримиримой оппозиции. Ведущие украинские сайты и каналы ютюба, те, что в Киеве (например, censor.net.ua) и те, что в Канаде и США (например, Pavel Dalnoboy), безоговорочно поддержали СБУ и Бабченко.

Что очень приятно, нашлись честные-умные-смелые и среди "не-украинской оппозиции". Например, канал ютюб Камикадзе (kamikazedead) твердо поддержал Бабченко и одновременно выразил желание "беспощадно уничтожать путинскую агентуру" (в оригинале использовались выражения покрепче).

Порадовала и позиция Саши Сотника, который, поддерживая Бабченко, заявил, что "бригаду Путина надо было мочить еще вчера". В этом же выпуске Саша Сотник упомянул ставший ему известным гэбэшный проект "Сюрприз для Израиля", а точнее план взрыва ядерного устройства в Израиле (где-то на границе с Сирией) вскоре после мирового чемпионата по футболу.

Считаете это невозможным? Так позвольте вас поздравить с детской наивностью.

А, в общем, резонанс "дела Бабченко" еще далеко не угас. Нас еще ждут сюрпризы.

Александр Немец, kasparov.ru


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